Наслаждаясь тишиной. Какие песни написал Мартин Гор

80-е годы прошлого столетия — это расцвет электроники, рейва, андерграунда, который стал отдушиной, символом свободы и вседозволенности для молодежи. К тому моменту революцию в развитии техно, синти-попа произвел легендарный Kraftwerk — элегантный квартет из Германии смог прославиться не только в пределах своей страны, но и по всему миру, оказав несравнимое влияние на поп-сцену. Их музыка, включавшая в себя самые невообразимые на тот момент звуки (шум немецких автобанов, подражание телефонным или радиошумам), будто устремлялась в будущее, рисуя образ утопического мира. Kraftwerk был вдохновителем для множества музыкантов со всей планеты и, конечно, для артистов Великобритании, где в тот момент свой путь начинал Мартин Гор — будущий участник группы Depeche Mode, которая сейчас уже сама стала легендой жанра. Еще будучи школьником, Мартин начал увлекаться музыкой — слушал глэм-рок, выписывал популярный журнал о поп-сцене, начал разбираться в устройстве техностилей. Мартин научился играть на гитаре и фортепиано, а все имевшиеся в его распоряжении деньги тратил на необходимые электронные инструменты. Он играл в местных группах, пытаясь найти свой стиль и язык, и однажды познакомился с Эндрю Флетчером, своим будущим коллегой по Depeche Mode. Окончив школу, Мартин Гор отправляется в Лондон, где находит незамысловатую работу клерком в банке. Но он не оставляет мечту о сцене и не избегает никаких возможностей преуспеть в этом деле. Его не останавливают даже финансовые трудности, и он берет кредит, чтобы купить синтезатор. Вскоре благодаря труду, наслушанности, любви к электронной музыке ну и, конечно, таланту он становится одним из самых востребованных музыкантов в этом жанре.

Вскоре после того, как собрались все четыре участника, Depeche Mode получает предложение от звукозаписывающей компании Mute Records. Первым синглом, который группа выпустила в 1981 году, стал трек Dreaming of Me, а следом за ним — Just Can’t Get Enough, который оказался первой композицией Depeche Mode, вошедшей в топ-10 треков Великобритании. В тот момент основным автором всех текстов и музыки в группе был Винсент Кларк, но после выхода дебютной пластинки Speak & Spell артист по определенным причинам покинул группу, и Мартин стал практически единственным и основным создателем треков. Второй альбом группы A Broken Fame вышел более мрачным, наполненным меланхоличными и тоскливыми настроениями, темными мыслями. Музыканты экспериментировали с новыми синтезаторами, а Гор — с аранжировкой. Музыкальная ткань становится более сложной, чем в предыдущих работах коллектива (что логично, ведь в группе сменился сонграйтер), иногда непредсказуемой. Но так получилось, что ни один сингл с этого альбома — впрочем, как и сама пластинка — не стал популярен. Depeche Mode даже не исполняла эти песни на своих концертах в течение 20 лет. Масла в огонь добавляли и клипы, снятые на некоторые композиции, — видеоработы казались артистам старомодными, а сами они чувствовали себя дискомфортно во время съемок.

Перед началом работы над третьим альбомом Construction Time Again группа меняет продюсера. Мартин Гор совместно с новым участником коллектива Аланом Уайлдером кардинально трансформируют звучание — они используют аналоговые синтезаторы, добавляя к ним цифровые инструменты и, самое важно, разные повседневные шумы. Так рождается индустриальный звук, которого так или иначе коллектив будет придерживаться еще два следующих своих лонгплея. И еще именно на этой пластинке группа впервые затрагивает важные общественные проблемы, говорит о политике, социальном неравенстве и так далее. Depeche Mode давала концерты, ездила в туры и была довольно популярна в Великобритании, Европе и Австралии, но не в США. Но все изменилось, когда Мартин Гор написал песню People are People, посвященную теме расизма. Сингл стал самым успешным релизом группы на тот момент, он вошел в чарты США, Великобритании, Европы, но тем не менее сам автор говорил, что эта работа далеко не самая любимая и дорогая для него. Мартин Гор предпочитает другие песни, где смысл более завуалирован и не преподносится прямым текстом, а намеки более тонкие и изящные.

Но, несмотря ни на что, выход People are People предвосхитил успех следующего альбома — Some Great Rewards, который был очень тепло и хорошо принят критиками. Именно этот релиз стал той работой, где мы впервые слышим настоящую Depeche Mode в том виде, в котором дальше она завоюет весь мир. Именно тут Дэвид Гаан находит свою манеру пения, свой голос, придумывает уникальные приемы и приобретает узнаваемый тембр. Мартин Гор продолжает творить в мрачной эстетике, смешанной с тоской и меланхолией, в которой порой звучат нотки отстраненности. Темы песен становятся все серьезнее, и от политики и расизма Гор переходит, например, к теме токсичных отношений, сексуальных практик (типа БДСМ) или религии. И именно там появляется одна из первых красивых баллад Гора — Somebody, нежнейшая песня, которая задала новый вектор развитию творчества артиста. Так Depeche Mode подошла к важному и эпохальному периоду своего творчества. В 1987 году выходит два трека группы — Strangelove и Never Let Me Down Again. Последний до сих пор считается самым любимым и успешным среди фанатов коллектива: на живых выступлениях Дэвид Гаан максимально близко подходит к зрительному залу и делает волнообразные движения руками, которые повторяет вся толпа. Зрелище завораживающее.

Обе композиции вошли в полноформатный альбом Music For The Masses. Музыканты тут совсем отказываются от своего индустриального звучания, которого придерживались в ранних работах, а Мартин Гор пишет очень драматичные и тревожные песни. Альбом получается целостным и единым, где каждый трек будто является продолжением другого и все это сливается в большую композицию, похожую на оперу. А еще — они начинают уделять больше внимания живым инструментам, и тут появляются красивые полноценные гитарные партии. Высокие отзывы критиков на этот альбом вкупе с уже устоявшейся любовью слушателей и фанатов только подтвердили и вконец закрепили успех Depeche Mode по всему миру. В 1989 году группа записала две совершенно легендарные, самые узнаваемые композиции — Personal Jesus и Enjoy the Silence, обе написаны Мартином Гором. Он всегда любил сложную лирику, и ему нравилось в своем творчестве говорить о религии, но довольно завуалированно: пусть люди спорят, ищут скрытый смысл, размышляют и приходят к какой-то своей, пусть даже не всегда той, которую вкладывал сам музыкант, идее. Это все и нашло отражение в треке Personal Jesus, про который Гор говорил так: "Эта песня о том, как один человек может быть Иисусом для другого, о том, как можно дать другому надежду и заботу".

Композиция стала безбожно популярной, ее раскрутили как только могли, даже дали объявление в газете: "Ваш личный Иисус" и номер телефона, позвонив по которому, можно было услышать трек. Сингл получил золотой статус (т.е. разошелся тиражом более чем в 500 тыс. проданных копий), вошел в список пятисот величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Кроме того, он был перепет множеством музыкантов по всему миру. Одним из самых знаменитых каверов трека, конечно, считается (вместе с провокационным клипом) версия Мэрилина Мэнсона. Трек Enjoy the Silence вообще мог быть другим — Мартин Гор написал его как легкую и нежную балладу под аккомпанемент фисгармонии, медленную и проникновенную. Уже в процессе продакшена было решено ускорить темп и немного изменить аранжировку, был придуман знаменитый гитарный рифф из затакта, а сам трек приобрел меланхоличную и уже привычную для песен Depeche Mode мрачную атмосферу. Поначалу автору не очень нравились такие изменения в композиции, но позже он понял, что вместе группа создала настоящий хит.

Помимо Depeche Mode Мартин Гор сотрудничал с другими музыкантами, а также занимался и сольным творчеством. В собственном проекте он смог показать самый широкий спектр своих предпочтений — от авангардной экспериментальной электроники до госпела. Все эти песни — что сольные, что в составе группы — очень личные и эмоциональные истории. Конечно, музыка и аранжировка играют большую роль, но и слова нельзя оставлять без внимания, ведь конкретно в данном случае именно они становились толчком для создания удивительно атмосферных, проникновенных треков. Мартин Гор пишет о простых вещах, человеческих взаимоотношениях, любви, предательстве или о более сложных, но все еще понятных и близких каждому, например о религии или политике.