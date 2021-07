Наслаждаясь тишиной. Какие песни написал Мартин Гор

Вскоре после того, как собрались все четыре участника, Depeche Mode получает предложение от звукозаписывающей компании Mute Records. Первым синглом, который группа выпустила в 1981 году, стал трек Dreaming of Me, а следом за ним — Just Can’t Get Enough, который оказался первой композицией Depeche Mode, вошедшей в топ-10 треков Великобритании. В тот момент основным автором всех текстов и музыки в группе был Винсент Кларк, но после выхода дебютной пластинки Speak & Spell артист по определенным причинам покинул группу, и Мартин стал практически единственным и основным создателем треков.

Но, несмотря ни на что, выход People are People предвосхитил успех следующего альбома — Some Great Rewards, который был очень тепло и хорошо принят критиками. Именно этот релиз стал той работой, где мы впервые слышим настоящую Depeche Mode в том виде, в котором дальше она завоюет весь мир. Именно тут Дэвид Гаан находит свою манеру пения, свой голос, придумывает уникальные приемы и приобретает узнаваемый тембр. Мартин Гор продолжает творить в мрачной эстетике, смешанной с тоской и меланхолией, в которой порой звучат нотки отстраненности. Темы песен становятся все серьезнее, и от политики и расизма Гор переходит, например, к теме токсичных отношений, сексуальных практик (типа БДСМ) или религии. И именно там появляется одна из первых красивых баллад Гора — Somebody, нежнейшая песня, которая задала новый вектор развитию творчества артиста.

Так Depeche Mode подошла к важному и эпохальному периоду своего творчества. В 1987 году выходит два трека группы — Strangelove и Never Let Me Down Again. Последний до сих пор считается самым любимым и успешным среди фанатов коллектива: на живых выступлениях Дэвид Гаан максимально близко подходит к зрительному залу и делает волнообразные движения руками, которые повторяет вся толпа. Зрелище завораживающее.