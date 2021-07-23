На Урале открылась выставка, посвященная 110-летию со дня рождения разведчика Кузнецова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Трофеи времен Великой Отечественной войны, отражающие условия деятельности Героя Советского Союза разведчика Николая Кузнецова, представили в доме офицеров Центрального военного округа в Екатеринбурге. Посвященная 110-летию со дня рождения героя выставка будет открыта для посетителей до сентября.

"Мы с привлечением наших коллег из музея "Добровольцы Урала", с привлечением исследователей биографии Николая Ивановича Кузнецова, а также общественной организации "Ветераны военной контрразведки" <…> подготовили экспозицию, дополняющую биографию Николая Ивановича, <…> рассказывающую посетителям нашего музея о том, какой величины, какого масштаба был этот человек", - рассказал заведующий военно-историческим залом дома офицеров Сергей Конов.

Он отметил, что на выставке представлены примеры наград, которые имел Кузнецов - как от правительства Советского Союза, так и те, которые он носил в образе обер-лейтенанта немецкой армии. "На одной витрине они представлены впервые. А также ряд фотографий, <…> из фондов нашего музея мы достали редкое оружие, которое впервые демонстрируется - трофейное немецкое холодное оружие, с холодным оружием, которым пользовались партизаны, вы увидите реальную разницу. А также пистолеты: пистолет Коровина, <…> редкий наградной, генеральского уровня и пистолет Маузер <…> производства Германии", - поделился Конов.

На открытии выставки племянница разведчика Елена Сакныне также передала музею для экспозиции копию последнего письма героя своему брату - оригинал документа находится в Москве. "Это большой подарок - эта выставка, которую может посетить каждый человек. <…> Будем рады, что выходят и <…> книги, и выставки, что люди, наши екатеринбуржцы, тоже помнят о Николае Ивановиче Кузнецове", - подчеркнула она.

В памятную дату Сакныне получила созданную организацией "Ветераны военной контрразведки" медаль наряду с другими активистами просвещения молодежи о событиях жизни знаменитого уральского разведчика.

Конев отметил, что посещение выставки бесплатно. В доме офицеров также планируют рассмотреть вопрос о продлении продолжительности работы экспозиции, чтобы после 1 сентября с ней могли познакомиться школьники. Кроме того, экспозицию могут в дальнейшем расширить архивными документами.

О разведчике

Николаю Кузнецову удалось в совершенстве овладеть шестью диалектами немецкого языка, коми-пермяцким, польским, украинским языками и эсперанто, а также говорить и читать на латыни. Работая под легендой немецкого офицера во вражеском тылу, ему удалось ликвидировать 11 высших нацистских офицеров и чиновников оккупационной администрации.

Кузнецова в годы войны забросили в тыл немцев в район украинского города Ровно. С документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта Кузнецов был вхож в круги германских офицеров. Он собирал информацию, представлявшую ценность для советского руководства. Помимо этого, Кузнецов занимался ликвидацией руководителей германского режима на Западной Украине. В марте 1944 года Кузнецов погиб в неравном бою с украинскими националистами. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с нацистами, Кузнецову посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.