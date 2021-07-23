Владимирский собор XIX века в Кронштадте отреставрируют на средства бюджета Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Реставрацию собора Владимирской иконы Божией Матери в Кронштадте проведут на средства бюджета Санкт-Петербурга. Как сообщила в пятницу пресс-служба администрации Петербурга, город выделил средства на восстановление фасадов церкви и элементов шатровой колокольни.

"Собор Владимирской иконы Божией Матери входит в программу реставрации, которую КГИОП (комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры) проводит за счет средств городского бюджета. В 2021 году на реставрацию храма выделено 35,3 млн рублей. <...> В процессе реставрации будет восстановлена штукатурная отделка фасадов и лепного декора. Утраты декора будут восполнены по сохранившимся аналогам в идентичном материале с окраской. Будут восстановлены деревянные элементы шатровой колокольни", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

В план работ включили также реставрацию гранитного цоколя и ступеней паперти, очистку камня от загрязнений, восстановление изделий из черного металла, в том числе решеток окон цокольного этажа и козырьков. Металлические оконные заполнения второго яруса верхнего храма воссоздадут по сохранившимся аналогам с сохранением габаритов, материала и исторического рисунка расстекловки.

"К Кронштадту приковано особое внимание. Сейчас там реализуется масштабный проект "Остров фортов". И город не может оставаться в стороне. Мы ремонтируем дороги за счет бюджета, приводим в порядок здания. Владимирский собор находится в исторической части Кронштадта, где много туристов. После реставрации он будет настоящим украшением острова", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

По информации пресс-службы, КГИОП уже выдал разрешение на проведение работ по сохранению памятника, идет установка лесов.

Комплекс построек Владимирского собора с часовней, домом церковнослужителей, службой, садом и оградой находится в исторической части Кронштадта и представляет собой пример церковного здания базиликального типа в русско-византийском стиле. Комплекс признали объектом культурного наследия регионального значения. При подготовке проекта реставрации на здании зафиксировали многочисленные дефекты, в том числе участки утраченного штукатурного слоя на колокольне, карнизах и барабанах главок, неудовлетворительное состояние гранитной лестницы паперти.