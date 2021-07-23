Екатеринбургский "Коляда-театр" раздаст зрителям реквизиты со спектаклей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. "Коляда-театр" устроит 1 августа масштабную акцию "Коляда-Туча", на которой раздаст гостям все реквизиты со спектаклей и подаренные зрителями вещи, которые больше не будут использоваться в постановках. Об этом сообщил ТАСС директор и художественный руководитель театра Николай Коляда.

"Коляда-театр" считается одним из ведущих провинциальных театров России, в 2020 году он назван лучшим региональным театром по версии "Звезда театрала". Его коллектив неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении и Польше.

"У нас скопилось очень много вещей, <…> кому-то [они] могут принести пользу. <…> Назвали [мероприятие] "Коляда-Туча", - рассказал Коляда, отметив, что люди смогут брать любые понравившиеся из представленных вещей бесплатно. В их числе и подаренные театру зрителями предметы, и реквизиты со спектаклей. Акция пройдет 1 августа на свежем воздухе у здания театра и откроет череду сюрпризов в юбилейный 20-ый год жизни "Коляда-театра".

Собеседник агентства поделился, что название акции вдохновилось барахолкой, которая была в советские времена на станции Шувакиш - в народе ее называли "Тучей". Коляда рассказал, что помещение, в котором расположился театр, не приспособлено для хранения большого количества накопившихся вещей, а их сбережение достаточно дорого. В то же время кому-то они могут принести пользу и радость - тем, кто нуждается (будут и новые неношеные вещи), либо в качестве памятных сувениров преданным зрителям. Так, например, на некоторых предметах будут стоять автографы Коляды, а при желании гости акции смогут подписать понравившиеся вещи у драматурга лично.

Также гости акции смогут познакомиться с молодыми актерами театра, принятыми в труппу - они будут развлекать людей, петь, играть на гитаре. Можно будет увидеть и живущих в театре животных-артистов, их вынесут на улицу - кроликов, шиншилл, попугая и других.

"Коляда-театр" - частный театр актера, сценариста, режиссера, заслуженного деятеля искусств РФ Николая Коляды. Официально основан в Екатеринбурге 4 декабря 2001 года.