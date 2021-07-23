Лучшие спектакли Зальцбургского фестиваля покажут в российских кинотеатрах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Знаковые оперные постановки Зальцбургского фестиваля покажут в кинотеатрах в 40 городах России к столетию смотра. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе проекта TheatreHD.

"TheatreHD представляет уникальный кинотеатральный проект, посвященный 100-летию Зальцбургского фестиваля - старейшего и самого престижного музыкально-театрального фестиваля Европы и мира. В рамках проекта 11 выдающихся оперных спектаклей последних десятилетий из Зальцбурга впервые станут доступны зрителям и слушателям в 40 городах России от Калининграда до Владивостока и от Новосибирска до Краснодара", - сообщили организаторы.

Проект откроется 26 июля в московском парке искусств "Музеон" показом одноактной оперы Рихарда Штрауса "Электра" в прошлогодней постановке Кшиштофа Варликовского. Главную партию исполняет Аушрине Стундите, в партии ее сестры Хрисофемиды - Асмик Григорян. За пультом Венского филармонического оркестра - Франц Вельзер-Мест.

"Выбор "Электры" для открытия не случаен, - подчеркнули в пресс-службе. - В создании этой оперы участвовали все три основателя Зальцбургского фестиваля: композитор Рихард Штраус, его друг, австрийский поэт и драматург, автор либретто оперы Гуго фон Гофмансталь и реформатор немецкого театра Макс Рейнхардт, чья берлинская постановка пьесы фон Гофмансталя "Электра" в 1903 году вдохновила Штрауса на создание оперы".

Российские зрители также увидят записи опер "Саломея" Штрауса, "Так поступают все", "Свадьба Фигаро" и "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта, "Итальянка в Алжире" Джоаккино Россини, "Травиата", "Аида" и "Дон Карлос" Джузеппе Верди, "Богема" Джакомо Пуччини и "Фиделио" Людвига ван Бетховена в постановке режиссеров Петера Штайна, Ромео Кастелуччи, Кшиштофа Варликовски, Клауса Гута, Кристофа Лоя, Лидии Штайер. В спектаклях задействованы певцы Анна Нетребко, Чечилия Бартоли, Ильдар Абдразаков, Йонас Кауфман и Богдан Волков, дирижер Риккардо Мути и другие.