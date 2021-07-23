В Карелии воссоздадут утраченные в войну потолочные иконы Преображенской церкви на Кижах

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 июля. /ТАСС/. Потолочные иконы (иконы "небес") Преображенской церкви Кижского погоста в Карелии, утраченные в годы Великой Отечественной войны, воссоздадут в 2021-2024 годах, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минкультуры РФ по итогам поездки на остров Кижи главы министерства Ольги Любимовой.

В пятницу Любимова открыла на острове Кижи отреставрированную Преображенскую церковь, являющуюся доминантой включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО памятника - Кижского погоста. Реставрация церкви началась в 2009 году. На эти цели было направлено 508 млн рублей. За 10 лет специалисты отреставрировали 742 бревна из 2 550 составляющих храм элементов. Важным этапом реставрации стала работа над 16 деревянными главками, на которых заменили 34 тыс. лемешин - традиционных черепиц из осины.

"Работы по его ["неба"] воссозданию будут реализованы в 2021-2024 годы. В этом году будет подготовлена проектная документация. В дальнейшем после усадки конструкции объекта на свое историческое место вернутся тябло (деревянный брус алтарной преграды, использующийся для установки икон), замковое кольцо, иконы, и будут проведены заключительные работы", - рассказали в пресс-службе.

Потолочные иконы Преображенской церкви были утрачены в 1940-е годы. В годы войны их перевезли в Петрозаводск, где, согласно имеющимся данным, сожгли. В фондах музея-заповедника "Кижи" сохранились тябла и замковое кольцо, которые пока не установили в отреставрированном храме.

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. В составе архитектурной коллекции музея 82 памятника. Кижский погост включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основу музея составляет ансамбль Кижского погоста с церковью Преображения Господня, которую венчают 22 главы.