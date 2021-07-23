Выставка об истории морских парадов в Петербурге открылась в Петропавловской крепости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Выставка, рассказывающая о страницах истории морских парадов в Петербурге, открылась в Государственном музее истории города ко Дню Военно-морского флота России. Экспонаты, включающие произведения живописи и графики, фотохронику последних лет празднования Дня ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте, фарфоровые статуэтки, предметы флотского обмундирования, знамена и модели кораблей, представили журналистам в пятницу.

"Выставка приурочена к Главному морскому параду страны в этом году. История парада имеет глубокие корни. Сегодня мы приложили максимум усилий, чтобы за полутора суток до главного парада показать историю парадов в нашей стране - в Ленинграде, Санкт-Петербурге. В новейшей истории в этом году пятый парад. Указом президента парад проводится в Санкт-Петербурге", - сказал заместитель генерального директора Музея истории Санкт-Петербурга Сергей Кондратьев.

"Дедушка русского флота"

Особое внимание в экспозиции уделяется Петру I и его ботику "Святой Николай", который считается "дедушкой русского флота". В мае 1723 года его доставили из Москвы в Петербург и в этом же году 11 августа он принял участие в морском параде, посвященном второй годовщине заключения Ништадтского мирного договора между Россией и Швецией, который завершил Северную войну. Одним из важных экспонатов, по мнению куратора выставки, старшего научного сотрудника музея Владимира Авдеева, стал и макет галеры, который предоставил для выставки Центральный военно-морской музей.

"Самый главный, с моей точки зрения, экспонат, который они предоставили, - это макет галеры, без которой рассказать о петровском времени и петровских победах совершенно невозможно. С помощью галеры петровский флот одерживал побед над шведами, по своему численному превосходству флот значительно более крупный, чем российский", - рассказал куратор.

После смерти Петра I перестали регулярно проводить морские парады, но единичные случаи проведения этого празднества были. Например, в 1769 году был морской парад в честь отправки эскадры адмирала Г. А. Спиридова в Средиземное море на войну с Турцией. Среди парадов XIX века - торжественные построения по случаю встречи фрегата "Александр Невский" с телом наследника престола Николая Александровича на борту в 1865 году, в честь открытия Морского канала в 1885 году и другие. На выставке можно увидеть изображения парада кораблей Балтийского флота по случаю прихода 7 июля 1888 года германской эскадры в Кронштадт (1888) художника-мариниста А. П. Боголюбова и парада на Неве в честь 200-летия Полтавской победы (1909) работы неизвестного мастера.

Частью экспозиции стали и модели военных кораблей 1970-1990-х годов, например, атомной подводной лодки, большого сторожевого корабля и сторожевого противолодочного корабля на воздушной подушке. Экспозиция имеет и предметы военно-морского обмундирования 50-80-х годов прошлого столетия: офицерские кортики и морские курсантские палаши - рубяще-колющее клинковое оружие. Куратор выставки добавил, что экспонаты предоставляли многочисленные фонды.

"12 фондов представили свои экспонаты в натуральном виде, то есть в виде артефактов. Еще три фонда задействованы в мультимедийных программах - здесь и открытки, и фотографии, и негативы. Нам удалось показать на этой выставке все, что можно: несмотря на то, что некоторые вещи требовали срочной реставрации, фонды пошли на это", - сказал куратор.

Выставка в Невской куртине Петропавловской крепости будет работать по 2 ноября.

О параде

В День ВМФ 25 июля в Санкт-Петербурге состоится Главный военно-морской парад. В нем примут участие свыше 50 кораблей, в том числе из Индии, Ирана и Пакистана, и более 4 тыс. военнослужащих. Парады в честь праздника пройдут также в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе.