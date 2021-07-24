В Ессентуках пройдет кинофестиваль "Хрустальный источник"

ЕССЕНТУКИ, 24 июля. /ТАСС/. Церемония открытия фестиваля популярных киножанров "Хрустальный источник" состоится в субботу в Ессентуках, передает корреспондент ТАСС.

Фестиваль будет проходить до 31 июля. "Торжественное открытие традиционно состоится на Театральной площади города, - отметили в пресс-службе смотра. - По красной дорожке вместе пройдут с президентом фестиваля Эвклидом Кюрдзидисом актеры Рената Литвинова, Татьяна Васильева, Лариса Лужина, Лариса Удовиченко, Федор Добронравов, Ия Нинидзе, Кирилл Кяро, Константин Юшкевич и другие". На открытии фестиваля выступит рок-группа "Рондо" и ее солист Александр Иванов, на закрытии - народная артистка России Лариса Долина.

"В этом году продолжится еще одна традиция фестиваля - закладка именных плит на Аллее звезд, где уже есть имена Веры Холодной, Катрин Денев, Пьера Ришара, Ирины Муравьевой, Светланы Немоляевой и Аллы Демидовой", - сказали в дирекции. В этом году здесь появятся "звезды" народных артистов РФ Татьяны Пилецкой и Виктора Сухорукова, которые лично будут присутствовать на церемонии.

На летних площадках города пройдут ежедневные показы известных кинофильмов. Откроется программа картиной "Москва слезам не верит" - так на фестивале почтят память недавно ушедшего из жизни оскаровского лауреата, кинорежиссера, народного артиста России Владимира Меньшова.

В основном конкурсе покажут 11 фильмов. Это, в частности, "Зови меня Дрозд" Павла Мирзоева, "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко, "Конец фильма" Владимира Котта, "Паркет" Александра Миндадзе; "Скажи ей" Александра Молочникова, "Эсав" Павла Лунгина. Большинство режиссеров лично представят свои кинокартины. Жюри возглавил кинорежиссер Владимир Хотиненко.

Меры предосторожности

"Думаю, наш фестиваль хорошо вписывается в такое понятие, как "событийный туризм", - сказал ТАСС Эвклид Кюрдзидис. В программе кинофестиваля - кинопоказы, творческие встречи, концерты, спектакли, выставки, социальные акции и проекты для детей.

Глава Ессентуков Александр Некристов рассказал ТАСС, что "на фестивале обязательно будут соблюдаться меры, противодействующие распространению COVID-19". В частности, на проходных пунктах будут осуществлять термометрию, обработку рук и выдавать маски. Работники, участвующие в организации фестиваля, либо были вакцинированы от коронавируса, либо сдали ПЦР-тесты за 72 часа до начала мероприятия.

Глава города убежден, что "Хрустальный источник" стал киновизиткой не только курортных Ессентуков, но и всего Ставрополья. "Благодаря Эвклиду Кюрдзидису, его огромной энергии и любви к своему делу, при поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, собираться летом в Ессентуках стало доброй традицией для всей творческой элиты нашей страны", - добавил глава города.