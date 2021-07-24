Раритеты молодежи прошлого века и современности представят на выставке в Вологде

ВОЛОГДА, 24 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Масштабное исследование "Прошло 100 лет..." проведет музей "Вологда на рубеже XIX-XX веков" благодаря победе в конкурсе "Музей 4.0" фонда Владимира Потанина. Его итогом станет выставка, где представят раритеты современных молодых людей и молодежи начала XX века, рассказала ТАСС автор проекта Марина Критская.

"В ходе проекта мы исследуем, чем живут сегодня молодые люди, какие у них раритеты в жизни, ведут ли они дневники, как ищут себя и что могут представить для музея, чтобы оставить память о своем поколении. Мы также обращаемся к старшему поколению - во многих семьях сохранились дореволюционные фотографии, целые архивы, дневники, записные книжки. Мы проведем параллели, чем жили и о чем мечтали молодые люди в начале XX века и к чему устремлена современная молодежь. Работу начинаем в августе этого года, выставка будет представлена на суд зрителя к концу сентября 2022 года, это большое длительное исследование с привлечением экспертов", - рассказала ТАСС автор проекта.

По ее словам, идея возникла после небольшой выставки музея, основанной на дневнике вологодской гимназистки Лизы Измайловой. "Жизнь Лизы Измайловой прошла через кризисный период в истории нашей страны. В 1917 году она закончила Вологодскую Мариинскую женскую гимназию, поступила в Московский университет. В октябре 1917 года она в Москве становится свидетельницей Октябрьской революции, о дальнейшей учебе встает очень много вопросов, судьба девушки резко меняется, начинается период поисков. Все это отражено в дневнике", - рассказала Марина Критская.

Посетители экспозиции отмечали, что вопросы смысла жизни, поиска себя, которыми задавалась в начале XX века студентка, точно так же интересуют и нынешних молодых людей. В работе над проектом примут участие историки, краеведы, эксперты. Проведут архивную работу по истории Вологодской Мариинской гимназии. Специалисты надеются найти и изучить личные дела людей, чьи имена упоминала в своем дневнике Лиза Измайлова. Кроме того, специалисты приступили к разработке моноспектакля по дневнику девушки, отрывки из постановки войдут в видеофильм по проекту. Планируется также подготовить набор аудиозаписей с историями конкретных людей, представителей старшего поколения, их воспоминания, чтобы посетители выставки могли послушать заинтересовавшие их истории.

Непосредственно на экспозиции покажут предметы конца XIX - начала XX века, к примеру, архивные материалы о гимназии, учебники того периода, семейные реликвии. В фондах музея имеются также предметы из семейных коллекций, которые дарили посетители, чьи предки, бабушки и дедушки жили в Вологде.

"В технологическом плане наша жизнь резко изменилась, а насколько изменились человеческие ценности - вот об этом будет наш проект и выставка. Нам бы хотелось показать молодым людям, что от их сегодняшней позиции зависит будущее, мы формируем взгляд на эту позицию через их личные раритеты, которые пополнят фонды музея. Это сохранится и будет портретом современного поколения", - подытожила автор проекта.

О музее

Выставочный комплекс "Вологда на рубеже XIX-XX веков" расположился в купеческой усадьбе, которая в начале XX века принадлежала купцу Второй гильдии, ювелиру и часовых дел мастеру Александру Самарину. В музее показывают стиль жизни вологодских купцов и мещан на рубеже XIX-XX столетий. Постоянно действующие выставки рассказывают о традициях русского застолья, о реликвиях дома Самариных, о русской гимназии.