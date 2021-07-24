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Съемки сериала "Баренцево море" пройдут в Мурманской области

В октябре 2020 года проект стал победителем XXIX Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии "Киношок" в Анапе

ТАСС, 24 июля. Съемки сериала "Баренцево море" начинаются в Мурманске 25 июля, сообщает министерство культуры Мурманской области в субботу.

"В воскресенье, 25 июля, в столице Заполярья стартуют съемки сериала "Баренцево море" - продолжения известного военного сериала "Черное море". В октябре 2020 года проект стал победителем XXIX Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии "Киношок" в Анапе", - говорится в сообщении.

События сериала "Баренцево море" разворачиваются в 1944 году и раскрывают историю подлинного героизма мурманчан, трудившихся для Победы. Зрителям представят несколько эпизодов из жизни сотрудников военной контрразведки. Главные роли исполнят Екатерина Вилкова и Павел Трубинер. Режиссер картины - Олег Фомин

"Баренцево море" - проект компании Star Media. Съемки сериала запланированы до 15 августа и пройдут в Мурманске и в Кольском районе.

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РоссияМурманская область
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