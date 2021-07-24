Кордуанский маяк и город Виши включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила в Список всемирного наследия Кордуанский маяк, расположенный в устье Жиронды на юго-западе Франции, и город-курорт Виши. Об этом сообщила в субботу министр культуры Розлин Башло в Twitter.

"Кордуанский маяк и большие термальные курорты Европы, в том числе город Виши, включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - написала она. "Это прекрасное признание этих уникальных мест, свидетельствующих о богатстве и разнообразии нашего наследия", - отметила Башло.

67-метровый маяк, построенный в 1611 году в 7 км от берега на Кордуанском плато, признан самым старым действующим маяком во Франции. Он является первым маяком, который был классифицирован в 1862 году как исторический памятник Франции. Ежедневно его посещают до 400 туристов.

Город Виши, расположенный в регионе Овернь-Рона-Альпы, является одним из самых популярных термальных курортов в Европе. Он приобрел известность в этом качестве еще в 16 веке. В конце 18 века восстановить здоровье в Виши приезжала мать Наполеона I Мария Летиция Рамолино.

Список всемирного наследия ЮНЕСКО составляется с 1978 года. В него включаются представляющие "большую ценность для человечества" художественные, исторические и природные памятники, а также морские объекты. По данным экспертов, внесение какого-либо объекта в этот список, как правило, повышает доходы от его эксплуатации за счет увеличения туристического потока и рекламы на 200-300%.