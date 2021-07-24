Главный приз кинофестиваля "Западные ворота" получил фильм польского режиссера Яна Комасы

ТАСС, 24 июля. Лучшим фильмом завершившегося II Международного кинофестиваля "Западные ворота" в Пскове стала картина польского режиссера Яна Комасы "Тело Христово". Специальный приз жюри получил фильм режиссеров Монса Морлинда и Бьёрна Стейна "Парк развлечений" (Швеция), сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе правительства Псковской области.

"Жюри победу присвоило шведской картине "Парк развлечений" Монса Морлинда и Бьёрна Стейна. Главный приз фестиваля - приз зрительских симпатий - присужден фильму польского режиссера Яна Комасы "Тело христово", - сказала собеседница агентства.

В конкурсной программе короткометражных фильмов лучшим была признана картина Ивана Петухова "Играй для каждого", в номинации "Детское кино" в программе "До 16 и старше" победу одержал фильм "Пальма" Александра Домогарова-младшего. Приз губернатора Псковской области присудили Александру Королеву за картину "Курчатов". Кроме того, ранее, на открытии фестиваля, почетную премию за вклад в кинематограф - награду "Жизнь в кино" - получила актриса Светлана Немоляева.

"Специальные призы были присвоены режиссерам, работающим в области сохранения истории. Так, отмечены фильмы "Вечный свет" Марии Поприцак и "Трамвай идет на фронт" Андрея Егорова", - добавили в пресс-службе.

Драма "Тело Христово" повествует о юноше, пережившем в заключении духовное перерождение. Он мечтает посвятить себя служению богу, но судимость в прошлом мешает этому. Герой выдает себя за выпускника семинарии и занимает место пастора в небольшом провинциальном городе.

Шведская картина "Парк развлечений" рассказывает о любви юноши и девушки на фоне вражды их кланов, владеющих конкурирующими парками развлечений, которые ради внимания посетителей готовы на воровство, шпионаж и предательство.

О фестивале

В международную конкурсную программу II МКФ "Западные ворота" отобрали шесть кинолент из шести стран Ганзейского союза, в том числе из Швеции, Германии, Дании. В профессиональное жюри вошли кинорежиссер Алексей Учитель, актер Сергей Барковский, дирижер и пианист Фабио Мастранджело, а также главный редактор интернет-портала "Профисинема" Нина Ромодановская. В жюри короткометражного конкурса вошли кинорежиссер Илья Северов, актер и режиссер Андрей Носков, а также режиссер Иван Болотников.

Кинофестиваль проходил в Пскове с 22 по 24 июля. Всего были представлены 50 кинокартин отечественных и зарубежных режиссеров. По оценке организаторов фестиваля, "Западные ворота" смогут укрепить международные связи России. В рамках фестиваля прошли встречи, круглые столы, дискуссии, презентации. Участники обсудили тенденции развития кинематографа в разных странах.

Первый кинофестиваль "Западные ворота" прошел в Пскове летом 2019 года в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. Победителем конкурсной программы фестиваля тогда стал фильм эстонского режиссера Мооники Сийметс "Товарищ ребенок".