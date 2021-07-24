Венский фестиваль в Екатеринбурге посетили около 20 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Около 20 тыс. человек посетили мероприятия завершившегося в субботу XII Венского фестиваля музыкальных фильмов в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе смотра.

"За 24 дня работы фестиваля его посетили около 20 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

На фестивале было представлено более 20 музыкальных фильмов более чем из 10 стран, в том числе из Италии, Германии и Испании. Все произведения были показаны впервые. Завершился фестиваль 24 июля Новогодним концертом Венского филармонического оркестра.

Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге создан по аналогии с мероприятием, ежегодно проходящим с 1991 года в столице Австрии. В Екатеринбурге фестиваль организуют каждое лето с 2010 года. Он проходит при поддержке почетного консула Австрии в Екатеринбурге Андрея Козицына, Австрийского культурного форума, Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина и администрации Екатеринбурга.