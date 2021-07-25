В Кавминводах создали иммерсивный спектакль-променад по курортным паркам

ПЯТИГОРСК, 25 июля. /ТАСС/. Пешеходные иммерсивные спектакли-променады по историческим достопримечательностям начали проводить в Кавказских Минеральных водах. В первом таком спектакле гостей экскурсии сопровождают актеры в костюмах эпохи начала 19 века, сообщил ТАСС руководитель проекта "Про100 шаги" Антон Волков.

"Такие экскурсии впервые проводятся на Кавминводах. Наша задача, чтобы гости курорта полностью погрузились в атмосферу начала 19 века. Этому способствуют наушники, не пропускающие внешнего шума, а также сопровождение актеров в костюмах исторической эпохи", - отметил Волков.

По его словам, действие спектакля режиссера Виктории Зотовой, проходит на территории основных достопримечательностей города Пятигорска. Спектакль озвучивают заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили, а также известные в регионе шоумен, певица и диктор. Его создали по мотивам произведений классиков русской литературы, писателей и поэтов, побывавших "на водах". В спектакле-променаде отдельное внимание уделяется памятниками архитектуры Пятигорска.

"На данный момент спектакль у нас один, он посвящен жизни Михаила Лермонтова на Кавминводах. Мы планируем его адаптировать под другие города Кавминвод. Помимо него, мы начали разработку других спектаклей - для детей и с другой программой для взрослых", - добавил собеседник агентства.