Культурные объекты Испании, Индии и Ирана внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила в воскресенье в свой Список всемирного наследия культурные объекты в Испании, Индии и Иране. Решение было принято на проходящей в городе Фучжоу (провинция Фуцзянь) в онлайн-режиме 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

В списке теперь будут фигурировать мадридский бульвар Пасео-дель-Прадо и парк Буэн-Ретиро. На бульваре в Мадриде расположены большие фонтаны, в частности фонтан Сибелес и фонтан Нептун, а также площадь Сибелес, которую ЮНЕСКО расценивает как "важный символ города". "Этот объект воплощает в себе новую идею городского пространства и развития в период просвещенного абсолютизма XVIII века", - отмечают эксперты ЮНЕСКО.

Парк Буэн-Ретиро ("Приятного уединения") площадью 120 га, оставшийся от снесенного дворца Буэн Ретиро XVII века, является популярным местом отдыха мадридцев. В нем представлены различные стили садоводства с XIX века до наших дней. На территории объекта также находится Королевский ботанический сад с террасами и квартал Херонимос с его богатым разнообразием зданий XIX и XX веков, в том числе и различные культурные объекты, отмечают в ЮНЕСКО.

Индия и Иран

В список ЮНЕСКО теперь внесен расположенный в штате Телангана храм Какатия - Рудрешвара (храм Рамаппы). Он расположен в деревне Палампет примерно в 200 км к северо-востоку от Хайдарабада. Он является главным храмом Шивы.

Строительство храма из песчаника началось в 1213 году и, как полагают, продолжалось около 40 лет. Здание имеет декорированные балки и колонны из резного гранита и долерита. "Скульптуры храма, отличающиеся высоким художественным качеством, иллюстрируют местные танцевальные обычаи и культуру Какатия", - сообщает ЮНЕСКО.

От Исламской Республики Иран в список внесена Трансиранская железная дорога. Она соединяет Каспийское море на северо-востоке с Персидским заливом на юго-западе. При этом она пересекает два горных хребта, а также реки, нагорья, леса и равнины и четыре различные климатические зоны.

Строительство этого объекта началось в 1927 году и завершилось в 1938 году. Железная дорога протяженностью 1394 км была спроектирована и построена в результате успешного сотрудничества между правительством Ирана и 43 строительными подрядчиками из разных стран. Строительство дороги потребовало обширных горных работ в одних районах, в то время как из-за пересеченной местности в других пришлось возвести 174 больших моста, 186 малых мостов и 224 туннелей, в том числе 11 спиральных туннелей.