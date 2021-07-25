Охридский регион сохранил статус Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО

ЗАГРЕБ, 25 июля. /ТАСС/. Комитет всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на 44-м пленарном заседании, состоявшемся в воскресенье в Китае, решил дать Северной Македонии и Албании дополнительное время на планомерное развитие региона в соответствии с рекомендациями миссий ЮНЕСКО. Таким образом, Охридский регион на данный момент не будет включен в группу объектов, находящихся под угрозой, что обязало бы республику принять ряд неотложных мер для восстановления региона, включая значительную финансовую помощь. Об этом в воскресенье сообщил информационное агентство МИА.

"Принятые поправки к проекту решения, предложенные рабочей группой, означают исключение положения, предусматривавшего перенос Охридского региона в список исчезающих ценностей", - говорится в сообщении. От имени правительства Македонии в Китае выступил министр охраны окружающей среды Насер Нуредини, который выразил благодарность за то, что усилия республики были признаны, и был предоставлен дополнительный период для завершения начатой работы и полного выполнения полученных рекомендаций. Он выразил особую признательность Боснии и Герцеговине и Российской Федерации за их поддержку.

"В предстоящий период вместе с Албанией мы будем укреплять сотрудничество и координацию с Центром всемирного наследия и консультативными органами ЮНЕСКО, а также с Европейским союзом и другими стратегическими партнерами с целью надлежащего восстановления и бескомпромиссного выполнения данных нам рекомендаций", - написал премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев на своей странице в Facebook.

Ранее Северная Македония и Албания подписали совместное заявление, в соответствии с которым объединят свои усилия для сохранения Охридского региона как одного из объектов всемирного природного и культурного наследия, находящегося под защитой ЮНЕСКО. Город Охрид и часть Охридского озера в Северной Македонии входят в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1979 года. Расширение границ объекта позволило включить северо-западную часть Охридского озера, расположенную на территории Албании, а также небольшой полуостров Лин и береговую линию, соединяющую полуостров с македонской границей. На мелководье у берегов озера расположены остатки трех доисторических свайных жилищ. Озеро представляет собой уникальное природное явление и служит убежищем для многих эндемичных видов пресноводной флоры и фауны.

Наследие ЮНЕСКО

Всемирное наследие ЮНЕСКО включает природные или созданные человеком объекты, которые в особом порядке следует защищать с целью их сохранности и популяризации в силу особой культурной, исторической или экологической значимости. В рамках этой группы объектов существует перечень всемирного наследия, находящегося под угрозой. В него на временной основе включаются те объекты, которым угрожают серьезные опасности, вызванные как естественными причинами, так и вмешательством человека. Для страны, на территории которой находятся такие объекты, это подразумевает острую необходимость значительных работ по сохранению объектов всемирного наследия, с выделением финансовой помощи в рамках Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.