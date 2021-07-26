Лента Владимира Битокова "Мама, я дома" вошла в программу Венецианского кинофестиваля

РИМ, 26 июля. /ТАСС/. Картина молодого российского режиссера Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова, "Мама, я дома" с Ксенией Раппопорт и Юрием Борисовым включена в новую программу "Горизонты экстра" Венецианского кинофестиваля. Об этом объявил в понедельник на прошедшей в режиме онлайн пресс-конференции художественный руководитель Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера.

Битоков - выпускник "Мастерской режиссеров кино и телевидения" Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете. Он получил премию в конкурсе "Дебют" на "Кинотавре" в 2018 году за фильм "Глубокие реки".

В этом году дирекция фестиваля и Венецианской биеннале, в систему которой входит смотр, ввела новую премию при поддержки Armani. Armani beauty - это приз зрительских симпатий в новой, дополнительной секции "Горизонты экстра", которая призвана представлять новые тенденции в мировом кино. Как отметил Барбера, на старейшем мировом смотре впервые вручается премия, победителя которого будет определять публика.