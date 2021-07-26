Братья Пресняковы и Ольга Сутулова вошли в жюри фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сценаристы Владимир и Олег Пресняковы, режиссер Максим Пежемский, актриса Ольга Сутулова и другие кинематографисты вошли в жюри третьего международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба смотра.

Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет в Нижнем Новгороде с 29 июля по 1 августа. Сценаристы, писатели и режиссеры Олег и Владимир Пресняковы являются авторами пьес "Изображая жертву", "Как выдать маму замуж", "Храни меня мой инстаграм!", их работы ставятся на российских и международных площадках. Режиссер Максим Пежемский снял картины "Мама не горюй", "Любовь-морковь 2", сериал "Проект "Анна Николаевна". Актриса театра и кино Ольга Сутулова сыграла в таких картинах как "Подари мне лунный свет", "Ленинград", "Нирвана" и других.

Также к жюри присоединился основатель и директор одного из самых престижных веб-фестивалей Rio Web Fest Леандро Силва, основательница и директор фестиваля веб-сериалов в Бильбао Bilbao Seriesland Роуз оф Доллс и французский телевизионный сценарист, основатель Чемпионата мира по веб-сериалам Жоэль Бассажэ.

Realist Web Fest объединяет лучшие веб-сериалы со всего мира, он проводится с 2018 года. Основную конкурсную программу в 2021 году составили 45 проектов из России, Австралии, Испании, Италии, Германии и других стран. В конкурс первых серий включили 9 проектов из России, США, Германии, Великобритании и Китая, выбирать победителя в этой секции будут представители ключевых стриминговых платформ. Фестиваль является частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC).