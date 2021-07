Стала известна программа Венецианского кинофестиваля

РИМ, 26 июля. /ТАСС/. Российская лента Алексея Чупова и Натальи Меркуловой "Капитан Волконогов бежал" вошла в основной конкурс Венецианского кинофестиваля. Об этом объявил в понедельник на пресс-конференции, проходящей в режиме онлайн, художественный руководитель Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера.

Чупров и Меркулова уже во второй раз участвуют в смотре. В 2018 году во втором конкурсе "Горизонты" они представили фильм "Человек, который удивил всех", за роль в котором Наталья Кудряшова удостоилась приза. Главную роль в новом фильме сыграл Юрий Борисов.

В новую программу "Горизонты экстра" включен фильм молодого российского режиссера Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова, "Мама, я дома" с Ксенией Раппопорт. Ее партнером в ленте об отчаявшейся матери, добивающейся правды о судьбе своего сына, погибшего в рядах наемников в Сирии, выступил также Юрий Борисов. В этом году дирекция фестиваля и Венецианской биеннале, в систему которой входит смотр, ввели новую премию при поддержке Armani. Armani Beauty - это приз зрительских симпатий в новой дополнительной секции "Горизонты экстра", которая призвана представлять новые тенденции в мировом кино.

Основной конкурс

Всего международному жюри во главе с южнокорейским режиссером Пон Джун Хо предстоит оценить 20 лент, которые поборются за основные награды. Среди них работа Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres Paralelas), показом которой будет открываться смотр. Главную роль в фильме сыграла Пенелопа Крус. Она же играет в картине "Официальный конкурс" (Competencia Oficial) аргентинцев Мариано Кона и Гастона Дюпра с соотечественником Антонио Бандерасом. В одной из конкурсных французских лент по мотивам Бальзака предстанет Жерар Депардье.

Кристен Стюарт сыграла принцессу Диану в ленте Пабло Ларраина "Спенсер" (Spencer). Ранее чилийский режиссер представлял в Венеции биографическую ленту о Жаклин Кеннеди "Джеки" (Jackie, 2016).

Италию в конкурсе представляют четыре фильма. Один из них - "Рука бога" (E stata la mano di Dio) Паоло Соррентино. Режиссер снял автобиографию, повествующую о его неаполитанском детстве, во многом связанном с выступавшим за футбольный клуб "Наполи" Диего Марадоной, и о потере родителей в раннем возрасте, что повлияло на всю его дальнейшую судьбу. Картина сделана для цифровой платформы Netflix.

Вне конкурса и "Горизонты"

В конкурсную программу "Горизонты" включен фильм украинского режиссера Игоря Сенцова. Всего в "Горизонтах" представлены почти 20 фильмов, в том числе единственная анимация в программе - из Японии. В большой секции документального кино вне конкурса покажут французскую ленту, снятую в "Траншеях" на линии разграничения в Донбассе, а также картину о разоренной войной Сирии.

На закрытии вне конкурса представят итальянскую ленту Роберто Андо "Спрятанный ребенок" (Il Bambino Nascosto). Вне конкурса покажут 12-й эпизод "Хэллоуин убивает" (Halloween Kills) от Дэвида Гордона Грина с Джейми Ли Кертис, которой будет вручена одна из двух статуэток почетного "Золотого льва Святого Марка". Второе такое признание присуждено итальянскому актеру и режиссеру Роберто Бениньи.

Вне конкурса будет представлен новый фильм Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком "Последняя дуэль" (The Last Duel), фильм, который, по словам худрука Барберы, перекликается с движением Me Too, даже если повествует о событиях далекого прошлого. Как было объявлено ранее на фестивале, вне конкурса покажут ленту "Дюна" (The Dune) Дени Вильнева. Барбера назвал ее "одним из самых ожидаемых проектов".

Продолжается традиция включать в фестивальную программу серии из сериалов. На этот раз на фестивале состоится премьера пяти мини-эпизодов "Сцен из супружеской жизни" (Scenes From a Marriage) по картине 1973 года Ингмара Бергмана, снятых израильским режиссером Хагаем Леви с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком для HBO.

В условиях пандемии

Как отметил Барбера, в этом году на соискание отборщиков было представлено больше, чем обычно, фильмов. "Похоже, пандемия и все связанные с ней аспекты стимулируют творчество", - сказал он. "Уверен в хорошем общем состоянии мирового кинематографа", - добавил он. Барбера сообщил, что всего участвуют представители 59 стран, и в дирекции надеются, что в этом году можно будет обеспечить более обширное присутствие зарубежных делегаций фильмов.

При этом президент Биеннале Роберто Чикутто указал, что и в этом году на фестивальной площадке на острове Лидо будут соблюдаться все строгие нормы по недопущению распространения коронавируса. Число посадочных мест сокращено вдвое - с 8 тыс. до 4 тыс. Сохранятся дополнительные площадки показов, в том числе и в самой Венеции, и на неостровной части города. Пока дирекция Биеннале затрудняется разъяснить, как будет использован ковид-сертификат, который, согласно недавнему решению итальянского правительства, нужен для посещения общественных и культурных мероприятий, а также учреждений, включая кинотеатры.

78-й Венецианский кинофестиваль состоится с 1 по 11 сентября.