Певец Ильдар Абдразаков получил премию итальянского фонда Villa Bertelli

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Заслуженный артист России, солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков получил премию фонда Villa Bertelli (Fondazione Villa Bertelli) за "Великолепное исполнение в истинной итальянской традиции". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе оперного певца.

"Для меня большая честь в 20-летний, юбилейный год моего дебюта в театре "Ла Скала" получить эту премию", - привели в пресс-службе слова Абдразакова.

В Италии началась международная карьера Абдразакова: артист выиграл телевизионный конкурс имени Марии Каллас и затем дебютировал в миланском театре "Ла Скала" в 2001 году.

"С тех пор певец трижды давал на этой знаменитой площадке сольные концерты - рекорд для российского оперного артиста, - напомнили в его пресс-службе. - В сезоне 2021/2022 там запланирован четвертый вокальный вечер Ильдара Абдразакова".

Ильдар Абдразаков - обладатель двух премий Grammy и премии Oscar della Lirica ("Оперный Оскар"), народный артист Башкирии и Татарстана, лауреат национальной театральной премии "Золотая маска".