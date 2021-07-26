В Карачаево-Черкесии создадут школы по обучению традиционным ремеслам

ЧЕРКЕССК, 26 июля. /ТАСС/. Школы, где порядка ста человек пройдут обучение традиционным ремеслам народов Карачаево-Черкесии, откроют в регионе в 2021 году. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В Карачаево-Черкесском государственном университете имени У. Д. Алиева будут созданы пять школ на базе Центра обучения традиционным ремеслам народов республики. В школах будут обучать искусству художественной керамики и войлока, художественной обработки металла и древесины, вышивке золотом", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что данный проект КЧГУ стал победителем Всероссийского грантового конкурса молодежных проектов среди вузов России. Его участниками станут 100 человек в возрасте от 15 до 25 лет. В ближайшее время начнется набор обучающихся. После завершения обучения лучшие выпускники получат возможность пройти стажировку у экспертов-преподавателей, а после - работать в выбранной сфере.

Карачаево-Черкесская Республика - один из самых многонациональных регионов Российской Федерации. В республике проживают представители около 100 народов. Пять из них - абазины, карачаевцы, ногайцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.