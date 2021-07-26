Археологи отметили 70-летие первой находки берестяной грамоты в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Находке первой берестяной грамоты на Неревском раскопе в Великом Новгороде исполнилось 70 лет. Несмотря на пандемию, традиция собираться на месте находки грамоты, где сейчас установлен памятный знак, не прерывалась: археологи и ученые ежегодно встречаются в Великом Новгороде, чтобы отдать дань памяти событию давшему новый виток развития отечественной археологии и лингвистики, сообщила в понедельник ТАСС руководитель Новгородского музея-заповедника Наталья Григорьева.

"Ежегодно в День Бересты ученые и археологи собираются на этом месте. Месте, где была найдена первая берестяная грамота, и сегодня исполняется 70 лет со дня нахождения первой берестяной грамоты. <...> В 2020 году пандемия внесла свои коррективы. Мы не открыли то, что могли бы открыть, не смогли продолжить ту работу, которая была начата ранее. Это вызов нового времени. Несмотря на него мы смогли сохранить традицию, пусть в 2020 году это было и в усеченном формате", - сказала собеседница агентства.

Так совпало, что в этот день отмечалось сразу несколько юбилеев: 70 лет со дня находки первой берестяной грамоты, 20 лет, как сообщество ученых и горожан стало собираться на этом месте в день этой находки, 10 лет, как подписано постановление областной думы об учреждении регионального праздника День бересты, 55 лет находке берестяной грамоты в Старой Руссе. Как отметила заместитель председателя правительства Новгородской области Елена Кириллова, находка первой берестяной грамоты дала новый вектор в развитии археологии и стала символом древней новгородской земли.

"Сегодня мы отмечаем знаковое событие для всего региона, для археологии. Именно берестяные грамоты говорят о грамотности наших предков и о широком распространении письменности в древнем Новгороде. И сегодня каждое письмо из прошлого не устает удивлять нас живым языком", - отметила она.

Новгородский музей-заповедник хранит значительную часть грамот, обнаруженных при раскопках в городе, а также все находки Старой Руссы. Часть из них представлены в экспозициях Новгородского кремля и Старорусского краеведческого музея. Одним из самых заметных событий музейной жизни в 2021 году стало открытие Музея письменности. Один зал Лихудова корпуса целиком посвятили берестяным грамотам. Посетители могут увидеть подлинники, а также узнать о процессе обнаружения, обработки и изучения берестяных артефактов. Специальное мультимедийное сопровождение также рассчитано на детскую аудиторию и людей с ОВЗ.

О берестяной грамоте в современном мире

Несмотря на солидный возраст знакового события, ученые не скрывают, что продолжающиеся исследования и новые находки вызывают у них свежие чувства и эмоции.

"По истечении 70 лет каждая новая грамота, которые мы получаем, разворачиваем и читаем - это новая информация, новые люди, новые голоса. <...> Когда все складывается: буквы в слова, слова во фразу - это ощущение живых голосов. <...> Иммунитета к новизне здесь нет", - рассказала профессор МГУ Елена Рыбина, возглавляющая Новгородскую археологическую экспедицию.

На сегодняшний день обнаружили 1 137 берестяных грамот. Последнюю из них обнаружили археологи несколько дней назад на раскопе на улице Ильиной, где идет масштабная реконструкция.

"Грамота дала информацию, которую мы давно ждали. Информацию о том, как свертки закреплялись и передавались от того, кто написал, к получателю. Мы предполагали, что грамоты, которые содержали в тексте денежные вопросы, имущественные или политические, должны были как-то запечатываться. И эта грамота дает нам ответ. Она была прошита тонкой берестяной полосой и по всей видимости еще была опечатана восковой печатью. К сожалению, мы печать еще не нашли", - рассказал о находке научный сотрудник Института археологии РАН Олег Олейников.

Сейчас в Великом Новгороде студенты из разных городов ведут работы на Троицком раскопе, у Владычной палаты и церкви Андрея Стратилата в Кремле, а в Старой Руссе продолжает радовать находками Пятницкий раскоп. Для будущих историков новгородский культурный слой - это старт большого профессионального пути с горизонтом на долгие десятилетия.