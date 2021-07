Оглашен лонг-лист Букеровской премии

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. 13 писателей включены в длинный список Букеровской премии (Booker Prize), в том числе британец японского происхождения Кадзуо Исигуро. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник пресс-службой Фонда Букеровской премии, одной из самых престижных наград в области литературы на английском языке.

Соединенное Королевство представляют три писателя. Это уже упомянутый Исигуро, а также Сунджив Сахота и Фрэнсис Спаффорд. Британским паспортом обладают еще два автора из длинного списка - канадка Рейчел Каск и писательница из Сомали Надифа Мохамед. От США борьбу продолжат четыре автора: Ричард Пауэрс, Мэгги Шипстед, Натан Харрис и Патриция Локвуд. Два последних автора попали в этот перечень с дебютными работами.

Сразу два писателя - Дэймон Гэлгут и Карен Дженнингс - представляют ЮАР, Анук Арудпрагазам - Шри-Ланку, а Мэри Лоусон - Канаду.

Антиутопия Исигуро

Самый титулованный автор из перечисленных писателей - Исигуро, родившийся в 1954 году в Нагасаки и переехавший в 1960-м вместе с семьей в Великобританию.

В 1989 году он удостоился Букеровской премии за роман "Остаток дня" (The Remains of the Day), а в короткий список попадал в общей сложности три раза. В 2017-м ему была присуждена Нобелевская премия по литературе.

На этот раз писатель вошел в длинный список со своим фантастическим романом в жанре антиутопии "Клара и Солнце" (Klara and the Sun). Книгу опубликовали в 2021 году, в том числе переведели и издали в России.

Мнение председателя жюри

Глава жюри, американский историк и писатель, преподаватель Гарвардского университета Майя Джасанофф обратила внимание на самобытный язык всех отобранных произведений.

"Одна вещь, которая объединяет эти книги, - возможность погрузить читателя в необычный рассказ и сделать это при помощи искусного, самобытного звучания. Во время пандемии [коронавируса] особенно актуально отметить, что во всех этих книгах есть важные сведения о природе сообществ - от крошечных и уединенных до неизмеримых просторов киберпространства", - прокомментировала она позицию коллег.

О премии

Книги, включенные в длинный список, были отобраны из 158 произведений, опубликованных в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2020 года.

Короткий перечень, в который войдут шесть из 13 писателей, обнародуют 14 сентября, а имя обладателя награды и причитающегося приза в £50 тыс. ($69 тыс.) - в начале ноября.

Букеровская премия была учреждена в 1968 году. Впервые ее вручение состоялось в 1969-м. До 2013 года эта награда присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества, Ирландии или Зимбабве. Однако затем жюри позволило претендовать на нее писателям из других стран за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве.

В прошлом году обладателем премии стал шотландский писатель Дуглас Стюарт с дебютным романом Shuggie Bain.