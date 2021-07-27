Австрийские военные музыканты исполнят "Полет шмеля" на фестивале "Спасская башня"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Военный оркестр федеральной земли Тироль из Австрии исполнит "Полет шмеля" и вальс "Дунайские волны" на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" на Красной площади в Москве. Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

"Я невероятно рад и горд оказанной мне честью вновь принимать участие в знаменитом фестивале "Спасская башня" с коллективом военно-музыкального оркестра военного командования федеральной земли Тироль. Я высоко ценю русскую музыку и мастерство российских военных и гражданских музыкантов. Мы исполняем много произведений русских композиторов", - привели в дирекции фестиваля слова руководителя оркестра, военного дирижера полковника Ханнеса Апфольтерера.

По информации организаторов, на фестивале коллектив исполнит "Полет шмеля" Римского-Корсакова, Watermelon Man Херби Хэнкока, вальс "Дунайские волны" Ивановича, а также музыкальные композиции, написанные руководителем оркестра.

Как рассказали в дирекции, военный оркестр Тироля очень популярен как у себя на родине, так и за рубежом. В активе у коллектива несколько альбомов, два из которых записаны вместе с военным хором, а также плац-концерты и особые выступления с участием молодых солистов.

На базе оркестра существует обучающий центр, где по программе начального и среднего образования готовят военных дирижеров. Девиз оркестра: "Больше поддерживай и вдохновляй, а не только требуй".