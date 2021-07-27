Создатели комедии "Непослушник" о прячущемся в монастыре блогере просят 30 млн рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Режиссер Владимир Котт рассчитывает к зиме 2021 года закончить работу над комедией "Непослушник". Авторы проекта просят у Фонда кино поддержку в размере 30 млн рублей. Об этом сообщил на очной защите проектов Фонда кино, который проходит в пресс-центре ТАСС во вторник, продюсер Михаил Зубко.

"Кино снято на 70%, закончен зимний блок. Рассчитываем, что до конца года фильм сложится. Мы ведем переговоры с цифровыми платформами. Мы просим 30 млн", - сказал Зубко.

По сюжету известный YouTube-блогер в погоне за популярностью устраивает жесткие розыгрыши. Один из таких роликов он снимает в стенах храма, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих и на героя заводят дело. Он прячется в провинциальном монастыре, выдавая себя за друга-послушника. Роли исполнят Виктор Хориняк, Аглая Тарасова и другие артисты.

"Мы зашли на чужую территорию, где шутить невозможно, было немного страшно. Потом мы поняли, что это история не про религию, а про человеческие взаимоотношения. Мы показывали часть фильма пресс-службе РПЦ, они смеялись вместе с нами", - поделился Котт.