Международный кинофестиваль комедии "Улыбнись, Россия!" пройдет в Туле 5-11 сентября

ТУЛА, 27 июля. /ТАСС/. Кинофестиваль комедии "Улыбнись, Россия!", который в 2020 году был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут в Туле с 5 по 11 сентября 2021 года. Показы пройдут на 19 площадках, в том числе в районах региона, сообщила во вторник пресс-служба правительства Тульской области.

"С 5 по 11 сентября в Туле и Тульской области пройдет ХХI Международный кинофестиваль комедии "Улыбнись, Россия!". <...> В течение недели зрители увидят российские и зарубежные комедии последних двух лет. Показы пройдут на 19 площадках Тулы и Тульской области", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Церемония открытия фестиваля состоится 5 сентября, на ней вручат премии "За вклад в комедию", "За все хорошее…", "За вклад в чувство юмора страны". В программе кинофестиваля запланированы встречи с известными деятелями культуры, мастер-классы, дискуссии. "Вход в кинотеатры свободный, билеты можно будет получить в кассах. Все показы будут проводиться с соблюдением антиковидных мер", - отметили в пресс-службе.

"Улыбнись, Россия!" ежегодно проходит при поддержке Министерства культуры РФ, студий "Позитив-фильм" и "Джем студия", правительства Тульской области. С 2012 года его постоянной площадкой стала Тула. Президентом фестиваля является народная артистка России, лауреат премии правительства РФ, кинорежиссер Алла Сурикова. XX фестиваль состоялся в 2019 году, в 2020 году отказались от его проведения в связи действовавшими ограничениями из-за пандемии коронавируса.