Реставрацию Новодевичьего монастыря планируют завершить в 2023 году

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Реставрация комплекса Новодевичьего монастыря в Москве, включающего Смоленский собор, Покровскую и Успенскую церкви, колокольню и другие объекты, должна завершиться в 2023 году. Об этом журналистам во вторник сообщила замдиректора по научной работе Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ) художник-реставратор высшей категории Евгения Серегина.

"У нас идет реставрация всего комплекса, много уже сделано, сдано, но весь комплекс еще не готов. Работа предстоит еще примерно на три года, в 2023 году мы должны закончить все работы", - сказала она. Реставратор уточнила, что ход работ в большей степени зависит от Смоленского собора, в котором восстанавливаются фрески.

По словам Серегиной, среди отреставрированных объектов - колокольня, больничные палаты, Амвросиевская и Покровская церкви. Помимо этого, были подготовлены новые иконостасы и иконы там, где их не хватало. "Мы работаем только в летний период, потому что объекты неотапливаемые, поэтому мы с трудом успеваем", - добавила Серегина.

Искусствовед МНРХУ Анна-Мария Макарова рассказала, что комплексная реставрация в монастыре проводится впервые. Реставрационные работы разного масштаба проходили в советский период, тем не менее этот центральный памятник Москвы до сих пор остается не до конца исследованным.

По словам реставраторов, наиболее сложным является восстановление самой древней постройки Новодевичьего монастыря - Смоленского собора. Обитель была основана во второй половине XVI века и расписана при Борисе Годунове. "Мы раньше не имели представления о фресках Смоленского собора с точки зрения стиля. Вся живопись находилась частично под записью XIX века, сделанной артелью палехских иконописцев Сафонова. Сейчас, раскрывая эти записи, мы раскрываем фрески, которые можем поставить в один стилистический ряд с памятниками конца XVI века", - отметила Макарова. Она подчеркнула, что одним из самых уникальных открытий стали композиции XVI века с изображением ангелов в двух порталах, которые были заложены каменной кладкой во второй половине XVII века и превращены в нишу. Изображения не были закрашены сафоновской артелью и находятся в прекрасной сохранности.

Помимо этого, в соборе были обнаружены тябла - подобие древнего иконостаса, в пазы которых вставлялись иконы. По словам художника-реставратора Ольги Хорошавиной, в XVII веке был установлен новый барочный иконостас на 30 см перед старым. Тябла будут восстановлены, сфотографированы и опубликованы, а затем вновь закрыты иконами барочного иконостаса. "К сожалению, никакого другого решения, кроме как оставить их на этом месте, нет. Они будут законсервированы, накрыты, чтобы не было попадания красок, пыли. Мы не считаем возможным доставать их из собора или выставлять", - пояснила реставратор ТАСС.

Другие объекты комплекса

Постройки, возведенные после Смоленского собора, относятся к XVII веку, они выполнены в стиле нарышкинского барокко и созданы благодаря поддержке царевны Софьи Алексеевны, насильственно постриженной в монахини и заточенной в обители Петром I. Среди этих построек - Мариинские палаты, на стенах которых сохранились остатки монохромной живописи в виде спиралевидных орнаментов. Как рассказала искусствовед Анна-Мария Макарова, живопись была не тронута реставраторами, поправлена лишь штукатурка и была сделана тонкая тонировка. Залы Мариинских палат будут открыты для посетителей и, возможно, будут использоваться для экспозиций.

Во время реставрации колокольни в одном из храмов, находящихся в ней, была найдена живопись эпохи авангарда художника Романа Семашкевича. "Неизвестно, какой была бы судьба этой живописи, если бы мы вовремя на нее не обратили внимание, она оказалась в очень плохом состоянии. Мы ее отслоили от стены - это очень сложный процесс", - сказала Макарова. Полотно будет отреставрировано и направлено на экспонирование в музей, а храмы в колокольне будут действующими. Для храма пишется новый иконостас - реставрационное воссоздание по древним подлинникам.

Еще один реставрируемый объект - Успенская церковь - храм, ориентированный изначально на посещение только царскими особами. Искусствовед Ксения Полушкина отметила, что в церкви идет реставрация иконостаса начала XVIII века, пережившего масштабный пожар 1796 года. "Пожар захватил почти весь интерьер Успенской церкви, но именно духовской иконостас и иконы были чудом сохранены", - поделилась она. В церковь будут полностью возвращены древние иконы, которые остались и с советского времени хранились в Историческом музее.

Новодевичий Богородице-Смоленский женский монастырь был основан в 1524 году великим князем Московским Василием III. Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения. В 2004 году ансамбль включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году указом президента РФ был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России. Комплексная реставрация ансамбля монастыря началась в 2017 году, работы проводятся за счет средств федерального бюджета, реставрация художественных надгробий - за счет бюджета Москвы.