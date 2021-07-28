Фестиваль "Опера - всем" открывается в Петербурге показом "Искателей жемчуга" Жоржа Бизе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Раннюю оперу Жоржа Бизе "Искатели жемчуга" покажут 28 июля на открытии Х Санкт-Петербургского международного фестиваля "Опера - всем". В 2021 году из-за пандемии организаторы вынуждены были перевести этот любимый горожанами праздник в режим онлайн, пригласив зрителей воспользоваться соцсетями.

Спектакль покажут на Елагином острове под открытым небом. Он пройдет под управлением музыкального руководителя фестиваля Фабио Мастранджело (Италия - Россия). Прямую трансляцию оперы проведут телеканал "Санкт-Петербург" и портал "Культура.РФ". Постановщиком спектакля выступил арт-директор фестиваля Виктор Высоцкий, который отметил, что организаторы при формировании программы стараются соблюсти два принципа - разнообразие жанров и разнообразие школ.

"Я счастлив и горд, что в Петербурге есть такой фестиваль, ставший достопримечательностью нашего города. Очень здорово, что здесь, как и при русских императорах, такое внимание оказывают жанру оперы. За десять лет у нас сложилась удивительная команда, и мы работаем рука об руку, преодолевая все сложности", - сказал Высоцкий в беседе с журналистами.

Говоря о своей постановке, он отметил, что любит редкости и любит музыку Бизе, который воплотил в этой опере весь антураж французского романтического Востока.

Афиша фестиваля

В последующие дни - до 7 августа - на фестивале пройдут еще три спектакля. К постановке комической оперы Гаэтано Доницетти "Дон Паскуале", которую также покажут на Елагином острове, пригласили известного немецкого оперного режиссера Ханса Иоахима Фрая. За создание оперного спектакля "Жизнь за царя" Михаила Глинки отвечает мастер большого стиля Иркин Габитов. Этот спектакль ставится на Соборной площади Петропавловской крепости. Постановку "Травиаты" Джузеппе Верди осуществит драматический режиссер Наталья Индейкина, для которой это будет первый опыт работы в оперном жанре. Спектакль под занавес фестиваля покажут на Парадном плацу перед Екатерининским дворцом в Музее-заповеднике "Царское Село". Оперы прозвучат на итальянском, русском и французском языках.

К постановкам танцевальных сцен привлекли трех хореографов - Константина Чувашева, Марию Коложвари и Ирину Ляховскую. Основную часть фестивальной программы подготовили коллектив и солисты театра "Мюзик-Холл" и его оркестр "Северная симфония". Ведущие партии исполнят также артисты Мариинского и Михайловского театров "Санктъ-Петербургъ Оперы" и Башкирского государственного театра оперы и балета.

Фестиваль "Опера - всем" проходит при поддержке городского комитета по культуре и друзей этого музыкального праздника. В 2020 году проект был удостоен национальной оперной премии "Онегин".