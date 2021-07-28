Илья Авербух станет режиссером гала-шоу к юбилею Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Илья Авербух станет режиссером гала-шоу "Начало нового" в честь 800-летия Нижнего Новгорода, главной темой которого станет водная стихия. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"В России никогда не проводились шоу на воде подобного уровня. Одна из целей церемонии - показать, как мы уважаем и чтим прошлое, ценим настоящее и стремимся к будущему. "Начало нового" - девиз, который лежит в основе и церемонии празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Мы хотим рассказать о нижегородцах - талантливых людях с открытыми сердцами, о тех, кто прославил город", - сообщил Авербух, добавив, что запланирована "масштабная режиссерская постановка".

Режиссер отметил символичность главной темы шоу. "На мой взгляд, очень символично, что центральной темой шоу будет именно водная стихия, ведь Нижний Новгород был основан на месте слияния двух великих рек - Волги и Оки. И я очень горд, что стану режиссером этого мероприятия", - объяснил Авербух.

Гала-шоу "Начало нового" в рамках празднования юбилея города начнется 21 августа в 20:21. Сейчас на месте сооружают сценические конструкции, работы планируется завершить к началу августа. После этого специалисты займутся оформлением сцены.

Ранее Авербух выступал режиссером на церемониях открытия чемпионата мира по футболу - 2018, открытия и закрытия Универсиады в Красноярске - 2019, открытия Культурного форума в Санкт-Петербурге и других крупных российских мероприятий.

Нижний Новгород в 2021 году отпразднует 800-летие. По предположениям историков, город был основан в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий. В нее включили, в том числе, события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа.