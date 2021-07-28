Данила Козловский сыграет создателя "умной" колонки в сериале "Люся"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Режиссер Иван И. Твердовский приступил к съемкам восьмисерийного проекта "Люся" с размышлением о единстве людей и технологий, главную роль в фильме сыграет Данила Козловский. Об этом сообщает в среду пресс-служба видеосервиса Premier.

"Идея сериала родилась несколько лет назад, но с появлением такой силы как коронавирус, которая кардинально меняет нашу жизнь и слабо поддается контролю, у сценария появилось новое прочтение. Так, из сюжета о судьбе вместе с темами проникающих в наш быт технологий, познания себя и своих страхов сформировалась концепция "Люси". Получилась история о герое, который ищет в себе стержень и силу - Люся помогает ему в этом поиске, подсказывает, как заглянуть в себя, и делает это со всей иронией, свойственной судьбе", - рассказал креативный продюсер сериала Петр Внуков, которого процитировали в пресс-службе. Ранее он работал над драмой "Звоните ДиКаприо!".

По сюжету главный герой Сеня, создатель "умной" колонки Люся, экспериментирует с алгоритмами в попытках сделать свое изобретение максимально человечным. В скором времени голосовая помощница становится единственной, кому он может доверить все свои переживания, проблемы и размышления.

Режиссером проекта выступает Иван И. Твердовский, неоднократный участник российского кинофестиваля "Кинотавр" и различных международных смотров, в том числе Венецианского кинофестиваля. Его авторству принадлежат картины "Конференция", "Подбросы", "Зоология" и "Класс коррекции".

Роль создателя Люси сыграет Данила Козловский, также в проекте появятся Кристина Асмус, Максим Виторган и другие артисты. Производством восьмисерийного фильма занимается компания Good Story Media. Драма выйдет на видеосервисе в 2022 году.