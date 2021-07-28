Около 40 негосударственных театров Санкт-Петербурга получили субсидии от города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Около 40 негосударственных театров Санкт-Петербурга получили городские субсидии на постановку и показ спектаклей в новом сезоне. Общая сумма поддержки составила около 70 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе комитета по культуре.

"Комитет по культуре профинансирует премьеры и показы репертуарных спектаклей 37 театров на общую сумму в 70 млн рублей. Для сравнения в 2020 году на эти нужды было выделено 57 млн рублей, в 2019 - 40,5 млн в рублей. Благодаря субсидиям частные театры смогут представить более 50 новых спектаклей в сезоне 2021/2022", - рассказали в комитете по итогам соответствующего конкурсного отбора. Поддержка частных театров теперь закреплена в отдельной статье в городском бюджете.

В числе получателей субсидий в этом году - театр "Кукольный формат (КУКФО)", Karlsson Haus, театральная лаборатория Яны Туминой, Инженерный театр АХЕ, "Такой театр", "Особняк. Театр", "Комик-трест", "Лицедеи", театр "Странствующие куклы господина Пэжо", театр "Русская антреприза" им. Андрея Миронова, Театр поколений имени З. Я. Корогодского. "Впервые городом поддержаны театральное объединение "ТОК", театр "Круг", "Pop-up театр", добавили в комитете.

В общей сложности в Санкт-Петербурге в настоящее время функционируют более 60 негосударственных театров. Каждый из них имеет отличается особой эстетикой, художественным новаторством и оригинальным репертуаром.