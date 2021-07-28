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Умер басист ZZ Top Дасти Хилл

Музыкант ушел из жизни во сне на 73-м году жизни
Дасти Хилл Photo by Winslow Townson/Invision/AP
Описание
Дасти Хилл
© Photo by Winslow Townson/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Дасти Хилл, басс-гитарист и вокалист знаменитой американской рок-группы ZZ Top ушел из жизни на 73-м году жизни. Об этом в среду сообщила пресс-служба музыкального коллектива на своей странице в Facebook.

"С прискорбием сообщаем, что наш соратник, Дасти Хилл ушел из жизни во сне в своем доме в Хьюстоне, штат Техас <...>. Нам будет очень тебя не хватать, друг", - говорится в сообщении.

Группа ZZ Top была основана в 1969 году в Хьюстоне. В 1970-м, после небольших перестановок, к гитаристу и вокалисту Билли Гиббонсу присоединились Хилл и ударник Фрэнк Бирд. Состав этой рок-команды, который с тех пор ни разу не менялся, являл собой редчайший пример стабильности. "Визитной карточкой" коллектива стала внушительная растительность на лицах Гиббонса и Хилла.

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