Умер басист ZZ Top Дасти Хилл

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Дасти Хилл, басс-гитарист и вокалист знаменитой американской рок-группы ZZ Top ушел из жизни на 73-м году жизни. Об этом в среду сообщила пресс-служба музыкального коллектива на своей странице в Facebook.

"С прискорбием сообщаем, что наш соратник, Дасти Хилл ушел из жизни во сне в своем доме в Хьюстоне, штат Техас <...>. Нам будет очень тебя не хватать, друг", - говорится в сообщении.

Группа ZZ Top была основана в 1969 году в Хьюстоне. В 1970-м, после небольших перестановок, к гитаристу и вокалисту Билли Гиббонсу присоединились Хилл и ударник Фрэнк Бирд. Состав этой рок-команды, который с тех пор ни разу не менялся, являл собой редчайший пример стабильности. "Визитной карточкой" коллектива стала внушительная растительность на лицах Гиббонса и Хилла.