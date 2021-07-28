Фестиваль "Любимовка" объявил шорт-лист из 24 пьес

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Фестиваль молодой драматургии "Любимовка", который пройдет с 3 по 10 сентября впервые в Московском театре "Современник", объявил шорт-лист и свою офф-программу, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Всего в этом году на конкурс фестиваля поступило 754 пьесы. В основную программу отобрали 24 из них, это произведения авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Уфы, Владивостока, Казани, Екатеринбурга и Воронежа, а также Львова, Баку, Минска и Софии.

Отобранные пьесы будут представлены в формате режиссерских читок, в которых участвуют как студенты театральных вузов, так и известные актеры театра и кино. Традиционно после каждой читки зрителей ждут обсуждения с участием авторов и театральных профессионалов.

Во внеконкурсную программу, которую формировал в этом году режиссер, художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков, попали новые пьесы уже состоявшихся драматургов: "Катапульта" Дмитрия Богославского, "Черная пурга" Анастасии Букреевой, "Куклы" Олега Михайлова, "Ленточки" Павла Пряжко, а также "Друг мой" Константина Стешика.

Фестиваль молодой драматургии "Любимовка" основан в 1989 году. Пьесы начинающих авторов на фестивале оценивают профессиональные театральные деятели. Участником конкурса может стать любой автор в возрасте до 45 лет из любой страны мира, пишущий на русском языке. В свое время здесь представляли свои пьесы Михаил Угаров, Иван Вырыпаев, Василий Сигарев, Ксения Драгунская, братья Пресняковы, Евгений Гришковец и другие ныне известные драматурги.