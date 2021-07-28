{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер доминиканский исполнитель сальсы и меренге Джонни Вентура

По предварительной информации, смерть артиста наступила в результате сердечного приступа, пишет газета Hoy
Джонни Вентура Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, архив
Описание
Джонни Вентура
© Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, архив

ГАВАНА, 28 июля. /ТАСС/. Популярный доминиканский исполнитель музыки в жарах сальса и меренге Джонни Вентура умер в среду на 82-м году жизни. Об этом сообщает местная газета Hoy.

По предварительной информации, смерть артиста наступила в результате сердечного приступа.

Хуан де Диос Вентура Сориано (настоящее имя артиста) родился 8 марта 1940 года в столице страны городе Санто-Доминго, музыкальную карьеру начал в 1959 году. С того момента он выпустил около 50 пластинок.

Вентура также работал на руководящих постах администрации Санто-Доминго с 1994 по 2002 год. В 2020 году артист перенес коронавирус.

В Нижнем Новгороде открывается фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest
Организаторы смотра получили свыше 3 тыс. заявок из 70 стран
Читать полностью