Мариинка представит в концертном исполнении оперу Альберто Франкетти "Христофор Колумб"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Мариинский театр представит 29 июля в концертном исполнении оперу итальянского композитора Альберто Франкетти "Христофор Колумб". Этой премьерой завершит сезон Концертный зал театра, сообщила пресс-служба.

"Исполнение подготовили солисты оперы, оркестр и ансамбль солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Они выступят под управлением итальянского дирижера Альвизе Казеллати", - рассказали в пресс-службе.

Опера "Христофор Колумб" - редкая гостья российской сцены. Композитор создал ее в 1892 году к 400-летию открытия Америки, и впервые ее исполнили в Генуе, родном городе путешественника. Созданная под влиянием Рихарда Вагнера, Джакомо Мейербера и модного в то время итальянского веризма, новинка понравилась публике, но сразу после премьеры пережила радикальную редакцию. Франкетти убрал около сотни страниц оркестровой партитуры, сократив оперу на целый акт. В этой редакции ее нередко ставили в Старом и Новом Свете, арии из нее любил петь Карузо.

Альберто Франкетти (1860-1942) - автор восьми опер, первая из которых - "Азраил" получила одобрительный отзыв Джузеппе Верди. Именно он рекомендовал молодому автору принять заказ из Генуи на оперу, посвященную Христофору Колумбу.