В прокат выходит авторский проект Парфенова о 800-летней истории Нижнего Новгорода

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Фильм "Карман России", снятый студией "Намедни" под руководством Леонида Парфенова, о 800-летней истории Нижнего Новгорода, экономике и выдающихся людях города, выходит в прокат. Об этом ТАСС сообщили прокатчики картины.

"Почему в Советском Союзе прекрасный исторически значимый Нижний Новгород запрещено было видеть иностранцам, а теплоходы проходили мимо него лишь глубокой ночью, чем значим небольшой город Саров, как танк Победы Т-34 связан с автомобилем ГАЗ? Об этом можно будет узнать из фильма "Карман России", - рассказал собеседник ТАСС.

Фильм снят студией "Намедни" совместно с правительством Нижегородской области, АО "Нижегородская ярмарка", АНО "Центр 800". Создатели называют своей целью продвижение города как туристического направления, восстановление узнаваемого бренда Нижнего Новгорода. Повествование начинается с Волги - главной артерии, связывающей Европу и Азию, путешествия Афанасия Никитина в Индию, рассказа о Козьме Минине, которого журналист называет первым кризис-менеджером, собравшим средства на защиту Москвы.

Название для картины взяли из известной присказки: "Москва - сердце, Санкт-Петербург - голова, а Нижний Новгород - карман России". Фильм затрагивает экономические и культурные связи региона с миром, включает воспоминания о купцах Блиновых, зерноторговцах Башкировых, промышленниках Рукавишниковых, а также о Максиме Горьком, Федоре Шаляпине, Петре Нестерове и Валерии Чкалове. Авторы картины подробно повествуют об истории Всероссийской промышленной и художественной выставки, которая отмечает в этом году 125-летие.

"История Нижнего Новгорода дала редкие в России примеры частной инициативы, предпринимательства, деятельности гражданского общества. Прежде всего, им посвящен фильм "Карман России". Это наша попытка понять и показать особый тип нижегородского характера", - привели прокатчики слова Парфенова.

Журналист, телеведущий, писатель Леонид Парфенов - пятикратный лауреат премии ТЭФИ, автор ряда документальных фильмов, проектов "Намедни" и "Российская империя", многих других.