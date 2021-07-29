Сериал о суррогатном материнстве "Контейнер" выйдет на сервисе Start 9 сентября

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Драматический сериал о суррогатном материнстве "Контейнер" с Оксаной Акиньшиной в главной роли выйдет 9 сентября на видеосервисе Start. Об этом сообщила в четверг пресс-служба платформы.

"Для меня это первое соприкосновение с темой суррогатного материнства: нигде в кино она не была показана от начала до конца. Наверное, были телепрограммы, где рассказывали реальные истории, но в художественном плане все обходили тему стороной. "Контейнер" - не позитивная история, она не про счастье и любовь, а про камерность и закрытость, про ловушку из страхов, тяжелых обстоятельств, обид, эмоций, от которой не скрыться ни одному из героев", - процитировали в пресс-службе Акиньшину.

"Контейнер" рассказывает историю 27-летней Саши (Оксана Акиньшина), которая зарабатывает на новую жизнь суррогатным материнством. По сюжету на время беременности она переезжает в дом заказчиков - чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его жены Марины (Мария Фомина). Девушка оказывается в другом для себя мире. То, что вначале представлялось как безопасное решение и забота о будущем ребенке, оборачивается испытаниями для каждого из обитателей дома.

Режиссером проекта выступил Максим Свешников, креативным продюсером стал Алексей Ляпичев. Российская премьера первого эпизода сериала состоялась на Московском международном кинофестивале весной, также он представил Россию на фестивале Serie Series во французском Фонтенбло.