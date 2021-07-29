В кинотеатре "Художественный" покажут фильм "Иван Грозный"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Показ последнего фильма режиссера Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный" проведут в кинотеатре "Художественный" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе кинотеатра.

"4 и 11 августа 2021 года в 19:00 в большом зале кинотеатра "Художественный" покажут две части последнего фильма Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный" - это масштабная историческая драма о жизни Ивана Грозного, музыку для которой создал Сергей Прокофьев. Цифровая покадровая реставрация изображения и звука выполнена ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм", которое предоставило фильм для показа в "Художественном", - рассказал собеседник агентства.

По словам программного директора кинотеатра "Художественный" Стаса Тыркина, "Иван Грозный" - не просто один из величайших фильмов в истории мирового кино, не просто "масштабная киноопера, до сих пор вдохновляющая ведущих мастеров экрана, не просто документ своего страшного времени, не уступавшего кровавостью временам Ивана Грозного". "Это потрясающий пример того, как художник, вынужденно согласившийся стать частью государственной пропагандистской машины, просто в силу своего гения не может в итоге не сказать своему заказчику правду - разумеется, догадываясь о том, что за это придется расплачиваться", - рассказал он.

Работу над сценарием Эйзенштейн начал летом 1941 года, предварительно изучив исторические документы и хроники, и снимал в экстремальных условиях: во время Второй мировой войны и под надзором Сталина. Первая серия вышла на экраны в 1946 году и имела большой успех. Практически сразу фильму была присуждена Сталинская премия I степени, а исполнитель главной роли Николай Черкасов подтвердил свой статус всесоюзной звезды. Уже через месяц вторая серия была отправлена на просмотр в Кремль. В тот момент, когда лауреаты праздновали получение награды, Эйзенштейну сообщили, что вторая серия запрещена к показу - празднества в честь премьеры были омрачены не только этой новостью: у режиссера случился сердечный приступ. В 1948 году Эйзенштейн умер от инфаркта, а в прокат вторая часть вышла только в 1958 году после смерти Сталина.