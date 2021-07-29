Волонтеры в Петербурге к концу 2022 года создадут базу данных исторических витражей города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Участники проекта по инвентаризации старинных витражей в Санкт-Петербурге, стартовавшего в 2019 году, планируют к концу 2022 года сформировать электронную базу данных по всем сохранившимся объектам в историческом центре города. Об этом ТАСС сообщила в четверг инициатор и руководитель проекта, искусствовед Татьяна Княжицкая.

"Мы город поделили на четыре части - это Васильевский остров, Петроградская сторона, Адмиралтейский район и Центральный район. Это четыре этапа нашей работы. На сегодняшний момент половина уже сделана, мы пересекли "экватор" - у нас два района изучены, - рассказала Княжицкая, отметив, что итогом каждого этапа является публикация книг с историческими справками по каждому объекту и формирование соответствующей базы данных. - Сейчас работа идет в Адмиралтейском районе - она уже на завершающей стадии, и мы надеемся, что книга будет издана к зиме этого года.. <…> Книгу по Центральному району планируем завершить к концу 2022 года".

По словам искусствоведа, актуальность проекта связана в том числе с тем, что Петербург обладает уникальным по количеству корпусом русских витражей. "Ни в одном городе страны не было такого количества витражей. Тут сложилось множество обстоятельств - и то, что город был столицей Российской империи, и то, что здесь развивалось стекольное производство, строилось большое число доходных домов. У нас сотни - а были тысячи - витражных окон, это наследие уникальное, значимое для всей страны, фактически петербургское витражное искусство формирует лицо русского искусства витража", - пояснила она.

Наследие - рядом

Проект стартовал с исследования витражей в домах так называемого старого фонда на Васильевском Острове в 2019 году, этот этап продолжался по начало 2020 года, и его участникам удалось за это время четко отработать алгоритм действий. "Мы бросили широкий клич в социальных сетях, и так появилось волонтерское сообщество", - отметила собеседница агентства. В настоящее время оно охватывает более сотни человек.

"Это петербургский проект, и большая часть наших волонтеров - это тоже петербуржцы. Больше всего, наверное, студентов и пенсионеров. Много людей из близких нам профессиональных сфер - это художники, реставраторы, историки, искусствоведы, много студентов из Академии Штиглица. Есть врачи, экономисты, строители", - рассказала руководитель проекта.

По приведенным ею данным, на Васильевском острове зафиксировано 43 адреса с витражами, на Петроградской Стороне - около 110, в Адмиралтейском районе - около 80. "Мы уже знаем, что в Центральном районе больше всего адресов - более 160. Может быть, мы сделаем еще пятую книгу, посвященную окраинам и окрестностям Санкт-Петербурга (где также сохранилась историческая застройка - прим. ТАСС)", - добавила Княжицкая. Только часть витражей находятся в зданиях, которые являются охранными объектами и стоят на учете в комитете по охране памятников. Вместе с тем есть большой корпус витражей, которые находятся в зданиях, не являющихся памятниками архитектуры, но это тоже часть наследия, отметила собеседница.

Исследовательские материалы, собранные волонтерами, - фотографии, исторические справки - постепенно вводятся в научный оборот, а также публикуются в социальных сетях, на различных электронных ресурсах, о результатах работы участники проекта рассказывают на лекциях и экскурсиях. "Мы стараемся донести мысль, что историческое наследие и художественные ценности - они не только в музеях, они в шаговой доступности", - сказала Княжицкая. Книги о сохранившихся объектах участники проекта раздают управляющим компаниям, ЖЭКам и ТСЖ тех домов, где есть витражи. "Мы надеемся, что таким образом мы спасем их хотя бы от неосознанного уничтожения", - добавила она.

Организационную поддержку проекту оказывает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП), а также городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Помимо публикации книг, создатели проекта рассчитывают разместить сформированную по его итогам электронную базу данных на официальных ресурсах. "К этому проявляет интерес Комитет по градостроительству и архитектуре, КГИОП, Библиотека Маяковского", - отметила Княжицкая.