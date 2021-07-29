Российские кинематографисты прислали рекордное число заявок на Realist Web Fest

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Рекордное количество заявок от российских кинематографистов поступило на Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, что свидетельствует о качественной работе команды смотра, которая сумела создать востребованную площадку для популяризации отечественной аудиовизуальной продукции. Об этом сказала министр культуры России Ольга Любимова на открытии фестиваля в Нижнем Новгороде.

Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest после годовой паузы, связанной с пандемией, вновь открылся в очном формате на площадке ГЦСИ "Арсенал" в Нижнем Новгороде.

"Уже в третий раз кинофорум привлекает создателей актуальных отечественных и зарубежных веб-сериалов к широкому и профессиональному диалогу. В этом году подано 700 заявок от участников из России и 17 из них включены в конкурсную программу. Это свидетельство качественной работы команды организаторов, сумевших сделать из Realist Web Fest востребованную площадку для популяризации и достижений отечественной аудиовизуальной продукции", - сказала Любимова в видеообращении к гостям фестиваля.

Она отметила, что смотр стал одним из масштабных культурных мероприятий программы празднования 800-летия Нижнего Новгорода. По словам министра, Realist Web Fest будет важным этапом в профессиональном становлении молодых режиссеров благодаря творческой атмосфере.

Спецприз за поддержку

Официальный старт мероприятию дал создатель Realist Web Fest Антон Калинкин, который в честь открытия разбил тарелку - таким образом кинематографисты традиционно отмечают запуск какого-либо проекта. Помимо этого, он объявил обладателя спецприза фестиваля. "Награду мы хотим вручить компании, благодаря созданию которой в последнее время появилось огромное количество веб-контента. Мы вручаем спецприз гендиректору Института развития интернета Антону Ключкину", - объявил Калинкин.

Институт развития интернета был создан в 2015 году как площадка для коммуникации представителей бизнеса, интернет-индустрии и власти по вопросам развития отрасли современных технологий. С 2020 года ИРИ выступает оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи. В этом году в конкурсную программу Realist Web Fest включили три проекта, созданных при поддержке ИРИ.

"На самом деле очень приятно получить такую награду, особенно учитывая то, что на рынок мы вышли сравнительно недавно. Для нас, пожалуй, главное, что деньги, которые мы распределяем, нашли молодых дебютантов, то, что они продолжают участвовать в нашем конкурсе. Мы видим большое число молодых талантливых команд и оригинальных идей. Очень надеемся, что в этом году мы сможем поддерживать в том числе пилотные проекты", - сказал Ключкин.

Жюри предстоит оценить 45 проектов из России, Австралии, Испании, Италии, Германии и других стран, отобранных за два года. В конкурс первых серий включили девять проектов из России, США, Германии, Великобритании и Китая. Международные участники, как и зарубежные члены жюри, не смогли приехать на фестиваль из-за пандемии, но присоединились к церемонии открытия в онлайн-формате. Они пожелали конкурсантам удачи и отметили, что хотят увидеть в том числе российские сериалы, которые в последнее время громко заявили о себе.

Единственный в России фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который проводится с 2018 года, объединяет лучшие проекты этого формата со всего мира. Он является частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC).