Музыкальный фестиваль "Ласточка-Summeet" перенесли на следующий год

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Ласточка-Summeet", который должен был состояться 28 августа 2021 года, перенесен на 2022 год, сообщила на своей странице в соцсети Facebook певица Земфира, которая должна была выступить на фестивале.

"В связи с ограничительными мерами в соответствии с указом мэра города Москвы № 35-УН от 22.06.2021 фестиваль "Ласточка-Summeet" не может быть проведен 28.08.2021 и переносится на 04.06.2022", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявленный состав участников фестиваля остается прежним, билеты, которые были приобретены ранее, действительны на новую дату.

На фестивале должны были выступить Земфира, группы Shortparis, "Куртки Кобейна" и другие.