Семнадцатый Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты" назвал победителей

КАЛИНИНГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты", в 17-й раз проходивший в курортном городе Светлогорске на калининградском побережье Балтийского моря с участием кинематографистов 11 стран Балтийского региона и Северной Европы, в четверг вечером объявил победителей, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Главную награду кинофестиваля в номинации "Лучший фильм" получила драма "Яма" ("The Pit") производства Латвии, режиссера Даце Пууце. Лучшим фильмом конкурсной программы "Российские дебюты" по версии зрителей стала драматическая кинолента "Анимация" режиссера Сергея Серегина", - рассказала представитель пресс-службы.

Приз "Лучшая работа режиссера" присуждена Гуро Бруусгорд - режиссеру норвежского фильма "Он" ("Him"). Специальным призом жюри "За яркое и убедительное воплощение истории борьбы за сохранение человеческого достоинства в самых экстремальных условиях" наградили фильм "Приговоренный" ("25 years of innocence") польского режиссера Яана Холоубека. Приза зрительских симпатий удостоен фильм - участник программы "Премьеры года" - "На острие" режиссера Эдуарда Бордукова. Приз губернатора Калининградской области Антона Алиханова "За вклад в мировой кинематограф" получил народный артист РСФСР Андрей Кончаловский, чей историко-драматический фильм "Дорогие товарищи!" был представлен в рамках программы "Премьеры года".

В оргкомитете фестиваля отметил, что в дни фестиваля было представлено 26 полнометражных картин по программам "Международного конкурса", "Российских дебютов", и "Премьеры года". 21 фильм составили специальную программу ВГИК и Госфильмофонда России. Юные зрители и их родители могли посмотреть 40 лучших мультипликационных фильмов в рамках программы "Мир анимации". Всего же за шесть фестивальных дней в залах светлогорского Театра эстрады "Янтарь" состоялось 78 киносеансов.

"Каждый фестивальный день был наполнен разнообразными мероприятиями: встречами с актерами, автограф-сессиями создателей фильмов, концертами. Почетным гостем "Балтийских дебютов стал знаменитый французский актер Жерар Депардье, документальный фильм "Моя узбекская мечта" с его участием в рамках специального показа был представлен в день открытия кинофорума", - подчеркнула собеседница, отметив, что все мероприятия фестиваля, в связи с пандемией проводили с соблюдением противоэпидемических мер и с 50% заполняемостью залов.

Кинофестиваль "Балтийские дебюты" проводился при поддержке Министерства культуры РФ, правительства и Министерства культуры Калининградской области, ФГБУК "Росконцерт" и АНО "Фестивальная дирекция". ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.