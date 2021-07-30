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Песков не в курсе ситуации вокруг постановки "Современника"

Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее поручил проверить спектакль "Первый хлеб" на предмет оскорбления ветеранов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о ситуации вокруг постановки спектакля "Первый хлеб" в театре "Современник", которая получила скандальную известность из-за нецензурного монолога героини Лии Ахеджаковой на могиле ветерана Великой Отечественной войны.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее поручил проверить спектакль на предмет оскорбления ветеранов.

"Я не знаю, о чем идет речь. Я вам честно скажу, упустил я этот сюжет", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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