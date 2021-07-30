Кубинские и американские артисты выступят на "Jazzовых сезонах" в Подмосковье

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Кубинско-американское трио Альфредо Родригеса и группа гитариста Рузвельта Колье из США станут участниками VII Международного фестиваля "Jazzовые сезоны", который пройдет 21 и 22 августа в подмосковном музее-заповеднике "Горки Ленинские" под художественным руководством Игоря Бутмана. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба смотра.

"Мы всегда стараемся подготовить насыщенную программу: в общей сложности зрителей ждут 14 часов самой разнообразной джазовой музыки, - рассказал ТАСС Бутман. - В этом году мы обязательно сохраним международный статус фестиваля, хоть и в связи с эпидемиологической обстановкой в мире нам непросто вести переговоры с зарубежными коллегами".

По традиции хедлайнером опен-эйра станет Московский джазовый оркестр Бутмана, с которым 21 августа выступит пианист и вокалист Олег Аккуратов, а на следующий день - певица Fantine. Также на сцену выйдут LRK Трио, проект певицы Кристины Ковалевой "Христя в Намистi", Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul, группа Leonid & Friends, Оркестр им. Георгия Гараняна и другие.

"Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком, - подчеркнул Бутман. - Все ансамбли там звучат просто потрясающе. Это удивительно, насколько природа, все аллеи деревьев, усадьба Морозова создают не только особую атмосферу, но и какой-то акустический рай".

Кроме насыщенной музыкальной программы, гостей фестиваля ждут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу, спортивные активности.