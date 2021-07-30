Съемки первого зарубежного проекта - участника программы рибейтов запланированы на август

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июля. /ТАСС/. Первые съемки зарубежного проекта, который участвует в федеральной программе компенсации части расходов, связанных со съемками иностранных фильмов в России (рибейт), планируется начать в августе. Об этом ТАСС рассказала руководитель направления экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра (РЭЦ) Евгения Данильченко.

"Мы запустили пилотный период и в этом году начали собирать заявки и раздавать первые деньги на рибейты. На этот год нам выделили 100 миллионов рублей <…> У нас есть два проекта, с которыми мы на стадии заключения контракта. Первая съемка должна стартовать в Петербурге в августе. Это хороший индийский проект. В конце осени должны начаться павильонные съемки британского хоррора", - сказала Данильченко в кулуарах международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest.

Программу запустили Минэкономразвития России и РЭЦ, прием заявок на участие в рибейте проходил в два этапа: первое окно открылось весной, второе - летом. Как сообщалось ранее, в период с 2021 по 2024 год федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" предусматривает ежегодное финансирование рибейтов в размере 100 млн рублей. В беседе с агентством Данильченко уточнила, что они видят необходимость в увеличении этого бюджета - это позволит привлекать крупных зарубежных партнеров.