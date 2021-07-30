Ружья, сделанные в честь Романовых, покажут в Туле по проекту "Императорский маршрут"

ТУЛА, 30 июля. /ТАСС/. Тульский Музей оружия в рамках проекта "Императорский маршрут" представит 12 сохранившихся ружей, которые были изготовлены в XVIII-XIX веках в честь посещения Тулы представителями династии Романовых. Одним из экспонатов является ударно-кремневый карабин, сделанный в декабре 1775 года по случаю приезда Екатерины Великой, рассказали ТАСС в научно-фондовым отделе музея.

"Музей располагает ценнейшими памятниками материальной культуры, наряду с типовыми предметами есть и раритетные экземпляры, к которым относятся ружья, изготовленные на Тульском оружейном заводе в память о его посещении представителями российской императорской фамилии. До настоящего времени сохранилось 12 ружей. <...> Наиболее ранним из них является ударно-кремневый карабин, выполненный на предприятии в честь визита Екатерины Великой 14 декабря 1775 года", - сказали в отделе.

Последней по дате изготовления в коллекции так называемых царских ружей стала винтовка Бердана, на которой 9 мая 1887 года императрица Мария Федоровна собственноручно сделала оттиск с названием Императорского Тульского оружейного завода. "Следует отметить, что в тот день завод посещал император Александр III в сопровождении царственной супруги, и в честь этого события были украшены в одном стиле две винтовки образца 1870 года. Только винтовка императора представляла пехотный, чуть более громоздкий, образец, сейчас она хранится в Государственном музее-заповеднике "Гатчина", - добавили в музее.

Показ коллекции ружей и станет частью обзорной экскурсии по Туле в рамках проекта "Императорский маршрут", к которому Тульская область присоединилась в 2021 году. В экскурсию также планируется включить посещение отреставрированного Дома дворянского собрания, Тульского оружейного завода, Музея самоваров, который ранее был Домом просветительных учреждений им. Александра II. "В Туле достаточно большое количество объектов историко-культурного наследия, связанных с представителями августейшей фамилии. Наибольшее количество таких объектов на сегодняшний день располагается в фондах Тульского государственного Музея оружия", - сообщили ТАСС в региональном комитете по развитию туризма.

В профильном комитете отметили, что обзорная экскурсия, как и другие турпродукты, которые будут создаваться по проекту "Императорский маршрут", ориентированы в основном на детей школьного возраста и семейный туризм. "Именно дети - это наши будущие туристы. А туда, где интересно детям, они обязательно вернуться с семьей", - сказали в комитете, добавив, что участие региона в проекте будет способствовать увеличению турпотока, объем которого к 2030 году должен составить до 2 млн человек в год.

Проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Маршрут включает не только места памяти представителей дома Романовых, но и места их пребывания - резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств. Тульская область присоединилась к "Императорскому маршруту" в июле 2021 года, соответствующее соглашение подписали губернатор Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета Фонда Анна Громова.