Молодежный театр на Фонтанке во главе с Семеном Спиваком первым открыл сезон в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Молодежный театр на Фонтанке первым открыл в пятницу новый театральный сезон в Петербурге. В этот день была показана "Касатка" по Алексею Толстому, которая вот уже более двух десятилетий идет здесь в постановке художественного руководителя труппы Семена Спивака.

"Народный артист России Семен Спивак покажет в начале 43-го сезона свою новую работу - "Кабала святош/Мольер" по пьесе Михаила Булгакова. Осенью этот спектакль будет представлен в фестивальной программе IX Санкт-Петербургского международного культурного форума по секции "Театр", - рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе театра.

Исполнитель роли короля Людовика Андрей Шимко вскоре после премьеры был номинирован на премию "Звезда театрала" - единственную российскую награду в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий.

Очередная премьера намечена на конец ноября - начало декабря. Это будет новое прочтение гоголевской комедии "Женитьба" в постановке режиссера Александра Кладько, который начинал в Молодежном театре как актер. Творческие планы самого Спивака связаны со спектаклем "Геркулес и Авгиевы конюшни" по пьесе Фридриха Дюрренматта, где режиссером выступит также Алексей Утеганов.

Как рассказали в пресс-службе, в октябре Молодежный театр хочет ввести в свой личный календарь еще одну дату: "Отныне мы ежегодно будем отмечать день рождения актерско-режиссерской мастерской Семена Спивака в РГИСИ, подготовка выпускников которой традиционно ведется на базе театра. Сейчас в стенах Молодежного обучается уже пятое поколение "спиваков", как называют себя сами студенты". Все активней ученики мастера привлекаются и к созданию новых спектаклей. Так, под его художественным руководством Евгения Лыкова работает над спектаклем "В то время, когда я мог быть человеком" (инсценировка по антиутопии Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"), а Светлана Аникина репетирует спектакль "Бог резни" по пьесе Ясмины Реза.

Осенью худрук совершит творческую командировку в Москву: его пригласили поставить в Большом театре России оперу Вольфганга Амадея Моцарта "Дон Жуан". Премьера намечена на ноябрь.

Проекты, фестивали

В сентябре стартует новый конкурс для молодых театроведов и критиков, студентов творческих факультетов и вузов обеих российских столиц. Проект "Молодые о молодежном" призван выявлять многообещающих рецензентов. Победителю конкурса будет присуждена денежная премия.

Осенью спектакль театра "АБАНАМАТ!" по произведениям Сергея Довлатова примет участие в двух фестивалях - петербургском форуме "День Д" и Всероссийском театральном фестивале "Дороги Довлатова".