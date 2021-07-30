Любимова поделилась на "двадцатке" опытом и планами России в совместном производстве кино

РИМ, 30 июля. /ТАСС/. Кинематограф является одним из важнейших направлений международного культурного сотрудничества для России, у которой накопился положительный опыт в этой сфере. Об этом рассказала в пятницу в своем выступлении на встрече министров культуры стран Группы двадцати глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, сообщили журналистам в ее ведомстве.

"Кинематограф является носителем элементов национальной культуры и позволяет лучше понять культурные особенности народов и их ценности, что в свою очередь способствует сближению и сотрудничеству и в других отраслях экономики, например, туристической", - сказала министр, указав, что Минкультуры России поддерживает международные проекты в сфере кинематографии, в том числе через государственное финансирование ко-продукции.

Кроме того, Ольга Любимова рассказала коллегам о проектах, реализуемых Минкультуры России совместно с Роскино. Среди них новый бренд - Russian ContentWorldwide, объединивший российское кинопроизводство и ставший входной точкой для зарубежных партнеров, Russian Film Festival - ежегодный фестиваль, цель которого - знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского художественного кино, документалистики и анимации, и, наконец, международный рынок российского контента Key Buyers Event, участниками которого в этом году стали представители 80 стран.

Одной из тем обсуждения стали последствия пандемии для сектора культуры. Любимова рассказала об успешном опыте России в преодолении кризиса за счет "адаптации в коротки сроки". "Это позволило сохранить уровень заработной платы сотрудников подведомственных учреждений, избежать массовых увольнений благодаря мерам государственной поддержки. Ключевую роль в поддержке отрасли сыграл уже накопленный опыт по цифровизации сферы культуры", - прокомментировала российский министр.

Итоговый документ

"Культурная двадцатка" прошла впервые в рамках формата, объединяющего страны, в которых проживают 60% мирового населения и на которые приходятся 80% мирового ВВП. По итогам работы была принята совместная декларация, утверждающая основные принципы развития культуры. В частности, профильные министры признают, что "культура и креативный сектор являются двигателями обновления и развития, являясь важным источником дохода и рабочих мест, а также оказывая важнейшее социальное и образовательное влияние".

В документе отмечается важность цифровизации и новых технологий для культуры, что требует обеспечения всеобщего доступа к цифровым инструментам. Особое внимание министры культуры призывают обратить на защиту культурного наследия. "Призываем правительства включать культуру и креативный сектор в самый широкий политический контекст, признавая их роль в образовании, диалоге, формировании общества, инновации, а также потенциал в решении проблемы климатических изменений", - говорится в документе.