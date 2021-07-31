Веб-сериалы "Ребут" и "Мишка на сервере" победили в питчинге дебютантов Realist Web Fest

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Победителями питчинга дебютантов веб-сериалов, который состоялся в рамках международного фестиваля Realist Web Fest и Нижегородского молодежного кинофорума, стали проекты "Ребут" о мире после глобальной катастрофы и "Мишка на сервере" о киберспорте, сообщила председатель экспертного совета питчинга креативный продюсер "1-2-3 Продакшн" Анна Гудкова.

Как отметили эксперты, решение они приняли единодушно. "У нас два победителя. Первый и главный победитель - проект "Ребут". У нас не было даже вариантов, это было абсолютно блестяще. Второй грант вручается проекту "Мишка на сервере", - объявила она. Призовой фонд питчинга дебютантов составил 1 млн рублей.

Действие сериала "Ребут" развернется в мире будущего, пережившем глобальную катастрофу. Авторами сценария выступают Владимир Болгов и Велимир Русаков. Они уточнили, что проект будет обладать сильной комедийной составляющей. Второй победитель - "Мишка на сервере" режиссера Кирилла Алехина - расскажет о том, как начинался и развивался киберспорт.

Денежный приз от партнеров в размере 300 тыс. рублей вручили авторам социального проекта "Дорогие мама и папа", который расскажет о травмирующем опыте при взаимоотношениях детей и родителей.

В состав экспертного совета вошли руководитель направления детского и юношеского кино Okko Светлана Сонина, отборщик международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest Мария Токмашева, продюсер Максим Королев и другие представители отрасли.

O фестивале Realist Web Fest

Realist Web Fest продлится в Нижнем Новгороде до 1 августа. В основной конкурсной программе представлено 45 проектов из России, Австралии, Испании, Италии, Германии и других стран. В секцию первых серий включили девять сериалов из России, США, Германии, Великобритании и Китая.

Единственный в России фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который проводится с 2018 года, объединяет лучшие проекты этого формата со всего мира. Он является частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC).