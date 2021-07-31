В "Сириусе" более 100 воспитанников приняли участие в балетной постановке спектаклей

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Более 100 участников балетной школы "Сириуса" приняли участие в премьере постановки балетмейстеров Владимира Малахова и Юрия Бурлаки, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе фонда "Талант и успех" журналистам.

"31 июля в "Сириусе" состоялась премьера балетного проекта в постановке балетмейстеров Владимира Малахова и Юрия Бурлаки. 104 воспитанника июльской образовательной программы выступили на одной сцене, представив фрагменты знаменитых балетных партий", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что с участниками также провела встречу прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Проект был назван "Наследие русского балета", в него вошли более 30 номеров, среди которых фрагменты из знаменитых спектаклей.

Летняя балетная школа проходила в "Сириусе" с 12 июля, ее участниками стали 105 воспитанников российских балетных заведений.

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.